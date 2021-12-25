Космический телескоп NASA «Джеймс Уэбб» успешно выведен на орбиту 5 25.12.2021, 19:12

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Телескоп запустили в рождественскую ночь из Французской Гвианы.

Космическая обсерватория стоимостью 10 миллиардов долларов уже успешно отделилась от ракеты-носителя «Ариан-5» и находится на пути к своей орбите - на расстоянии 1,6 миллиона километров от Земли: в четыре раза дальше Луны. На это потребуется месяц и еще пять – на развертывание и различные технические процедуры, прежде чем телескоп начнет получать и передавать информацию, передает «Голос Америки».

«Уэбб» весит более 6 тонн при размерах примерно 20 на 14 метров. На старте основное зеркало телескопа, диаметром 6,5 метра, и солнцезащитный козырек были сложены в стиле оригами, чтобы поместиться в носовой обтекатель ракеты. Если все пойдет хорошо, через три дня после старта будет развернут козырек, жизненно важный для поддержания в рабочем состоянии зеркала и инфракрасных детекторов, чувствительных к теплу. На его раскрытие и фиксацию уйдет не менее пяти дней. Затем должны раскрыться позолоченные сегменты зеркала - примерно через 12 дней полета.

Телескоп создан в партнерстве с европейским и канадским космическими агентствами, над проектом с 1990-х годов работали тысячи людей из 29 стран. Технические неполадки в последнюю минуту задержали запуск почти на неделю, а затем погода с порывистым ветром заставила перенести его на Рождество. Диспетчеры запуска были одеты в праздничные шапочки Санта-Клауса, но зрителей на космодроме во Французской Гвиане собралось из-за праздника и пандемии - меньше, чем ожидалось.

Новый телескоп назван в честь Джеймса Уэбба, который возглавлял NASA в 1961 - 1968 годах. Аппарат продолжит исследования, проводившиеся его предшественником телескопом «Хаббл», но будет работать в инфракрасном диапазоне и потому сможет заглянуть еще дальше в прошлое Вселенной на 13,7 миллиарда лет, то есть в момент 200 - 100 миллионов лет после так называемого Большого взрыва, образовавшего наш мир.

Администратор NASA Билл Нельсон назвал телескоп «Джеймс Уэбб» машиной времени, которая обеспечит «лучшее понимание нашей Вселенной и нашего места в ней».

«Мы собираемся открыть невероятные вещи, которые мы никогда не могли себе даже представить», - сказал Нельсон после старта, выступая в космическом центра NASA имени Кеннеди во Флориде. Но он предупредил: «Есть бесчисленное множество вещей, которые должны работать, и они должны работать идеально... Мы знаем, что за большой радостью стоит огромный риск».

Астрономы всего мира с нетерпением ждали, когда «Уэбб» наконец отправится в космос. «Сегодня мы доставили человечеству рождественский подарок, - сказал генеральный директор Европейского космического агентства Йозеф Ашбахер и добавил. - Это слишком волнующий момент. Я не смог бы осуществлять запуски каждый Божий день: это не пошло бы на пользу моему здоровью!».

Запуск прошел безупречно, и ученые вместе с инженерами обнимали друг друга под крики: «Вперед, Уэбб!». Камеры на верхней ступени ракеты-носителя позволили в последний раз взглянуть на телескоп, прежде чем он отправился к далекой орбите.

Астронавт Стивен Хоули сказал, что переживает за «Уэбб» даже больше, чем за «Хаббл», который он лично отправил на орбиту из грузового отсека космического шаттла «Дискавери» в 1990 году: «Уэбб» будет находиться слишком далеко для ремонта, в отличие от «Хаббла», к которому шаттлы неоднократно летали. Сегодня NASA ориентируется на 10-летний срок эксплуатации нового телескопа, но инженеры намеренно сделали его топливный бак доступным для дозаправки, чтобы, когда соответствующие технологии появятся, телескоп мог бы быть посещен и обслужен.

Бывший астронавт Хоули, ныне почетный профессор Университета Канзаса, сказал: «Когда мы запускали «Хаббл», я бы никогда не поверил, что он все еще будет работать почти 32 года спустя.., надеюсь, что через 32 года мы сможем сказать то же и про «Уэбб».

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