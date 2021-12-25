На 15 суток арестовали известного звукорежиссера Андрея Лапса 2 25.12.2021, 19:17

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Андрей Лапс

Формальная причина ареста – «Неповиновение».

На 15 суток арестовали звукорежиссера Андрея Лапса, работающего с «Без Билета» и Инной Афанасьевой. Формальная причина ареста – «Неповиновение» (ст. 23.4 КоАП РБ), передает «Белсат».

Истинную причину не сообщают, но статью часто применяют против тех, у кого устраивают политические обыски.

Белорусский совет культуры сообщил, что 20 декабря в суде Центрального района Минска осудили на 15 суток ареста звукорежиссера Андрея Лапса. Сейчас он в изоляторе на Окрестина.

Известно, что Лапса задержали 18 декабря. Связано ли это с профессиональной или политической деятельностью, неизвестно. Лапс работает в компании «Добры гук», сотрудничает с рок-группой «Без билета» как концертный звукорежиссер, а также работает с эстрадной певицей Инной Афанасьевой. И Афанасьева, и лидер «Без билета» Виталий Артист высказывались против насилия силовиков.

Клип на песню «Теперь это мы» Виталия Артиста:

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