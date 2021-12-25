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Россия продолжила стягивать войска к границам Украины и Беларуси

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  • 25.12.2021, 19:27
  • 11,126
Россия продолжила стягивать войска к границам Украины и Беларуси

Танки и артиллерию заметили со спутников.

Технику 41-й общевойсковой армии России сфотографировали под Ельней на Смоленщине. Войска заметили также под Воронежем, Курском, в Белгородской области, передает «Белсат».

Американское издание «Bloomberg» рассказало о стягивании войск России к границам Украины на основании спутниковых снимков 23 декабря, а агентство «Reuters» сделало то же 24 декабря на основании спутниковых снимков другой компании.

По данным компании «Janes», снимки которой опубликовал «Bloomberg», с ноября в приграничные районы России перебросили танки, артиллерийские системы и системы противовоздушной обороны. На границе при этом все еще ограниченное количество войск, но эксперты отмечают, что Россия сможет быстро нарастить группировку, переправив технику на поездах и самолетах.

Также сотни танков и БТРов увидели на военной базе России в оккупированном украинском Крыму, хотя в октябре эта база была полупустой.

«Deutsche Welle» отмечает, что российские власти постоянно опровергают информацию о том, что готовят нападение на Украину и обвиняют НАТО в вооружении Украины и проведении маневров под границами России. При этом Россия требует от США гарантий, что Украину не примут в НАТО. Требование «немедленных гарантий» озвучивал и лично Владимир Путин.

Президент Украины Владимир Зеленский 10 ноября заявлял, что к украинским границам стянули до 100 тысяч российских военных. Заместитель государственного секретаря Соединенных Штатов Виктория Нуланд говорила, что Россия может осуществить вторжение в Украину в начале 2022 года. США и другие страны грозили России жесткими санкциями в случае нападения. Президент США Джо Байден в разговоре с Зеленским заявил, что США поддерживают курс Украины на вступление в НАТО.

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