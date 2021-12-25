Какие импортные продукты исчезнут с белорусских прилавков в новом году? 3 25.12.2021, 21:00

9,876

Продовольственное эмбарго вводится уже с 1 января.

«Это правда, что с нового года весь «импорт» исчезнет с прилавков и мы не сможем купить вкусные продукты?» - спрашивает у aif.by житель Витебска.

С 01.01.2022 г. (постановление совмина №700) в страну будет запрещено ввозить свинину, некоторые молочные продукты, колбасы, кондитерские изделия, орехи, фрукты и др. Запрет на ввоз касается ряда товаров из стран Европейского союза, США, Канады, Норвегии, Великобритании, Швейцарии и др.

Как прокомментировали в совмине, «продовольственное эмбарго вводится на ряд товаров из государств, осуществляющих недружественные действия в отношении Беларуси». При этом, как отмечается, импортеров, товаропроизводителей, торговые сети ориентируют на поставки из «дружественных» государств. Плюс планируется насыщение рынка отечественной продукцией.

Пройдясь по магазинам, посмотрели, что сейчас есть из «импорта»: груши (Бельгия), клементины (Греция), авокадо (Испания), томат черри (Италия), грудинка (Австрия) и другое.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».