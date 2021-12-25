Салаты с копченой курицей за 20 минут: Четыре рецепта праздничного блюда 25.12.2021, 20:55

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Эти салаты удивят ваших гостей.

Новогоднее меню - важная часть праздника, особенно учитывая то, что символ грядущего года - Черный Водяной Тигр - достаточно привередлив в гастрономическом смысле.

«Униан» подскажет, что приготовить на Новый год 2022, чтобы и гостей удивить, покровителя года не расстроить.

Салат с копченой курицей и кукурузой

Грудка куриная копченая - 200 г

Кукуруза консервированная - 1 банка (325 г)

Сыр твердый - 150 г

Огурцы - 2 шт. (150 г)

Морковь - 1 шт.

Майонез - 100 г (по вкусу)

Соль - по вкусу

Перец черный молотый - по вкусу

Куриную грудку нарезать соломкой или небольшими кубиками, так же поступить с огурцами. Сыр и морковь натереть на крупной терке. Соединить все ингредиенты в одной емкости, добавить кукурузу, предварительно слив с нее сок. Полить майонезом, посолить, поперчить и перемешать. Можно, подавая на стол, украсить петрушкой.

Копченая курица - салат с грибами

Курица копчёная - 100 г

Грибы шампиньоны - 75 г

Огурец свежий - 75 г

Яйца куриные - 2 шт.

Лук репчатый - 0,5 шт.

Майонез - 120 г

Соль - по вкусу

Перец черный молотый - по вкусу

Шампиньоны и лук мелко нашинковать, выложить на разогретую сковороду и обжарить до готовности. Куриную грудку и огурцы мелко нарезать, яйца, сваренные вкрутую, натереть на терке. Выложить ингредиенты слоями: курица, огурцы, грибы с луком, яйца. Слои между собой обязательно смазывать майонезом. Оставить в холодильнике на 1 час, а затем подавать на стол.

Салат из копченой курицы и корейской моркови

Куриная грудка отварная - 250 г

Морковь по-корейски - 250 г

Шампиньоны консервированные - 350 г

Сыр - 150 г

Яйца отварные - 4 шт.

Лук репчатый - 1 шт.

Уксус 9% - 50 мл

Майонез - 350 г

Лук нарезать полукольцами, залить 50 мл уксуса и оставить мариноваться. Куриную грудку нарезать кусочками, выложить первым слоем в емкость и смазать майонезом. Сверху выложить репчатый лук, затем - грибы и снова смазать майонезом. Яйца натереть на терке и добавить в салат. Смазать майонезом и выложить мелко нарезанную морковь по-корейски. В конце посыпать тертым сыром.

Салат с копченой курицей и помидорами

Для этого салата можно использовать покупные сухарики или приготовить их самостоятельно.

Куриное филе копченое - 200 г

Помидоры - 180 г

Лук репчатый - 150 г

Сыр твердый - 100 г

Хлеб белый - 100 г

Яйца - 3 шт.

Майонез - 100 г

Соль - по вкусу

Перец черный молотый (по желанию) - по вкусу

Если вы решили сделать сухарики самостоятельно, предлагаем следующий рецепт: белый хлеб нарезать кубиками, выложить на сухую сковороду и обжаривать в течение 8-10 минут до золотистой корочки.

Взять круглую форму для салата (можно и без нее) и выложить первым слоем копченую курицу, нарезанную кубиками. Репчатый лук измельчить и выложить вторым слоем. Посолить, поперчить, смазать майонезом. Яйца, сваренные вкрутую, мелко нарезать и выложить следующим слоем. Затем добавить помидоры, также нарезанные кубиками, полить майонезом. Посыпать салат тертым сыром и заправить майонезом, сверху выложить сухарики.

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