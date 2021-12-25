закрыть
25 декабря 2021, суббота, 22:00
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Салаты с копченой курицей за 20 минут: Четыре рецепта праздничного блюда

  • 25.12.2021, 20:55
  • 3,578
Салаты с копченой курицей за 20 минут: Четыре рецепта праздничного блюда

Эти салаты удивят ваших гостей.

Новогоднее меню - важная часть праздника, особенно учитывая то, что символ грядущего года - Черный Водяной Тигр - достаточно привередлив в гастрономическом смысле.

«Униан» подскажет, что приготовить на Новый год 2022, чтобы и гостей удивить, покровителя года не расстроить.

Салат с копченой курицей и кукурузой

Грудка куриная копченая - 200 г

Кукуруза консервированная - 1 банка (325 г)

Сыр твердый - 150 г

Огурцы - 2 шт. (150 г)

Морковь - 1 шт.

Майонез - 100 г (по вкусу)

Соль - по вкусу

Перец черный молотый - по вкусу

Куриную грудку нарезать соломкой или небольшими кубиками, так же поступить с огурцами. Сыр и морковь натереть на крупной терке. Соединить все ингредиенты в одной емкости, добавить кукурузу, предварительно слив с нее сок. Полить майонезом, посолить, поперчить и перемешать. Можно, подавая на стол, украсить петрушкой.

Копченая курица - салат с грибами

Курица копчёная - 100 г

Грибы шампиньоны - 75 г

Огурец свежий - 75 г

Яйца куриные - 2 шт.

Лук репчатый - 0,5 шт.

Майонез - 120 г

Соль - по вкусу

Перец черный молотый - по вкусу

Шампиньоны и лук мелко нашинковать, выложить на разогретую сковороду и обжарить до готовности. Куриную грудку и огурцы мелко нарезать, яйца, сваренные вкрутую, натереть на терке. Выложить ингредиенты слоями: курица, огурцы, грибы с луком, яйца. Слои между собой обязательно смазывать майонезом. Оставить в холодильнике на 1 час, а затем подавать на стол.

Салат из копченой курицы и корейской моркови

Куриная грудка отварная - 250 г

Морковь по-корейски - 250 г

Шампиньоны консервированные - 350 г

Сыр - 150 г

Яйца отварные - 4 шт.

Лук репчатый - 1 шт.

Уксус 9% - 50 мл

Майонез - 350 г

Лук нарезать полукольцами, залить 50 мл уксуса и оставить мариноваться. Куриную грудку нарезать кусочками, выложить первым слоем в емкость и смазать майонезом. Сверху выложить репчатый лук, затем - грибы и снова смазать майонезом. Яйца натереть на терке и добавить в салат. Смазать майонезом и выложить мелко нарезанную морковь по-корейски. В конце посыпать тертым сыром.

Салат с копченой курицей и помидорами

Для этого салата можно использовать покупные сухарики или приготовить их самостоятельно.

Куриное филе копченое - 200 г

Помидоры - 180 г

Лук репчатый - 150 г

Сыр твердый - 100 г

Хлеб белый - 100 г

Яйца - 3 шт.

Майонез - 100 г

Соль - по вкусу

Перец черный молотый (по желанию) - по вкусу

Если вы решили сделать сухарики самостоятельно, предлагаем следующий рецепт: белый хлеб нарезать кубиками, выложить на сухую сковороду и обжаривать в течение 8-10 минут до золотистой корочки.

Взять круглую форму для салата (можно и без нее) и выложить первым слоем копченую курицу, нарезанную кубиками. Репчатый лук измельчить и выложить вторым слоем. Посолить, поперчить, смазать майонезом. Яйца, сваренные вкрутую, мелко нарезать и выложить следующим слоем. Затем добавить помидоры, также нарезанные кубиками, полить майонезом. Посыпать салат тертым сыром и заправить майонезом, сверху выложить сухарики.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Время доброты
Время доброты Ирина Халип
Хор товарища Швондера
Хор товарища Швондера Владимир Халип
Есть договор
Есть договор Андрей Санников
Почему молчат об антисемитизме Лукашенко?
Почему молчат об антисемитизме Лукашенко? Леонид Невзлин