Жители Пружан стали почти в два раза больше пить 3 25.12.2021, 21:43

Что происходит в белорусских регионах?

В Пружаны увеличилась смертность из-за ковида, а жители города стали почти в два раза больше пить, пишет телеграм-канал «Беларусь за МКАДом».

Зампред Пружанского райисполкома отметил, что количество умерших значительно увеличилось по сравнению с прошлым годом. Основная причина этого - пандемия коронавирусной инфекции.

А что касается пьянства, то по словам начальника организационно-методического отдела ЦРБ по статистике за 9 месяцев текущего года среднедушевое потребление абсолютного алкоголя составило 8,3 литра на человека, в то время как в 2020 году - 5,6 л.

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