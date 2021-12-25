«Газпром» шестой день подряд не бронирует мощности прокачки по газопроводу Ямал — Европа 25.12.2021, 22:09

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С 21 декабря физический поток газа по газопроводу идет в реверсном направлении из Германии в Польшу.

«Газпром» вновь не забронировал мощности для транзита природного газа через Польшу по газопроводу Ямал — Европа на воскресенье. «Из-за отсутствия заявок» холдинг отказывается от бронирования прокачки по трубопроводу на следующие сутки уже шестой день подряд, следует из данных платформы GSA Platform, пишет ТАСС.

На аукционе были предложены мощности по прокачке 89,1 млн куб. м в сутки, однако они остались невостребованными. Следующая возможность для бронирования прокачки на воскресенье будет у «Газпрома» на внутридневных торгах ночью.

«Газпром» начал снижать объем бронирования транзита газа по газопроводу Ямал — Европа неделю назад, а с понедельника и вовсе не бронирует мощности прокачки газа по этому трубопроводу. В результате с 21 декабря физический поток газа по газопроводу идет в реверсном направлении из Германии в Польшу.

Президент РФ Путин заявил, что «Газпром» не бронирует мощности газопровода Ямал — Европа, потому что отсутствуют заявки со стороны европейских потребителей. По его мнению, реверс позволяет европейцам перепродавать газ, купленный по долгосрочным контрактам. В самом «Газпроме» также отмечали, что компания поставляет газ в Европу согласно заявкам потребителей в соответствии с действующими контрактами.

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