В Могилеве люди заселились в необычный спиральный дом и столкнулись с проблемами 1 25.12.2021, 22:26

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Необычную 17-этажную новостройку сдали в эксплуатацию в августе 2020 года.

Необычную 17-этажную новостройку «Зодиак» в могилевском микрорайоне Спутник торжественно сдали в эксплуатацию в августе 2020 года. Высотка закручивается спиралью вокруг собственной оси, а каждый этаж смещен относительно предыдущего на 2 градуса.

В Могилеве люди заселились в необычный спиральный дом и столкнулись с проблемами, пишет mogilev.online.

В квартирах новостройки панорамные окна. Как рассказали жильцы, их сильно продувает, а некоторые стекла пошли трещинами.

«Мы принимали дом летом. Было тепло, и казалось, что в целом все в порядке. Осенью похолодало и стало ясно, что из окон дует. Мы тогда еще не заселились в свою квартиру, делали ремонт, но температура в комнате не поднималась выше 18 градусов. У соседки в квартире было всего 16. У кого-то из жильцов на окнах была ледяная корка, а у меня весь балкон „потек“ и покрылся наростом из снега», — рассказала жительница «Зодиака» Юлия.

По словам Юлии, «Могилевский домостроительный комбинат» фиксировал продувание и низкую температуру, признавал проблему, но утверждал, что она на уровне подрядчика.

Летом проблема перестала быть актуальной, но теперь жителям необычного дома снова дует. На видео даже пламя зажигалки «гуляет» перед стеклопакетом.

«Дом сдали в августе, а где-то в декабре треснул один стеклопакет. Его поменяли — и вот сейчас, пару недель назад, треснул второй. В прошлом году также чуть только дождь, снег — стена в углу становилась мокрой. Под штукатуркой были щели на улицу! Мы сначала запенили отверстие сами, потом застройщик — но это мало помогло», — рассказала хозяйка другой квартиры Дарина.

Застройщик подтвердил, что жалобы на ситуацию с окнами есть. По его словам, о том, что из окон дует, жители сообщали еще прошлой зимой.

Начальник отдела качества Александр Ковалев заявил, что застройщик попытался решить проблему, но безрезультатно.

«Последнее выяснилось в этом году в сентябре, когда были сильные ветры и дождь. Сейчас снова работаем над этим вопросом», — сказал он.

По словам Ковалева, дело может быть в особенностях алюминиевых стеклопакетов.

«Дом монолитный, но большие площади отданы под остекление. Здесь использовался аллюминиевый витраж. Летом возникли аномальные температуры для наших широт, а при нагревании после определенных цифр металл расширяется — возможно, его „повело“. Связываемся сейчас с производителем, чтобы урегулировать вопрос. Думаю, проблема решится до конца декабря», — подытожил он.

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