«Мне, как и им, нужна полная победа, без полутонов» 25.12.2021, 22:45

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Белорус написал о том, почему на честных выборах проголосует за Николая Статкевича.

Телеграм-канал «Баста!» опубликовал письмо читателя:

- Когда, наконец-то, закончатся темные времена и будет большой, светлый праздник честных выборов, я выберу Николая Статкевича.

Знаете почему? Потому, что выбирать теперь я буду не человека, а направление. Среди его сторонников нет соглашателей. Они бескомпромиссны.

Никто из них не говорит, что нужно отступить, что нужно с нелегитимным дедом договариваться. Мне, как и им, нужна полная победа, без полутонов. Жыве Беларусь, ребята! Жыве вечна!

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