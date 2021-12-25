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«Мне, как и им, нужна полная победа, без полутонов»

  • 25.12.2021, 22:45
  • 4,874
«Мне, как и им, нужна полная победа, без полутонов»

Белорус написал о том, почему на честных выборах проголосует за Николая Статкевича.

Телеграм-канал «Баста!» опубликовал письмо читателя:

- Когда, наконец-то, закончатся темные времена и будет большой, светлый праздник честных выборов, я выберу Николая Статкевича.

Знаете почему? Потому, что выбирать теперь я буду не человека, а направление. Среди его сторонников нет соглашателей. Они бескомпромиссны.

Никто из них не говорит, что нужно отступить, что нужно с нелегитимным дедом договариваться. Мне, как и им, нужна полная победа, без полутонов. Жыве Беларусь, ребята! Жыве вечна!

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