«Новичок» для диктатора 21 26.12.2021, 8:32

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Зачем Грызлов едет в Беларусь?

Недавно стало известно, что новым послом России в Беларуси станет председатель Высшего совета «Единой России», бывший министр внутренних дел и член Совета безопасности Российской Федерации Борис Грызлов. Российские СМИ называют его политическим «тяжеловесом», который имеет хорошие аппаратные связи и которому доверяет Путин.

Чем может обернуться новое назначение Кремля для Лукашенко и Беларуси? Сайт Charter97.org собрал комментарии читателей на эту тему.

«Грызлов будет торопить диктатора и по вопросу интеграции, и по вопросу транзита власти. Грызлов это конечный инструмент Кремля по «белорусскому вопросу»».

«Нейкі саюз з імпэрыяй зла, нейкі новы савецкі саюз — ніколі. Хай Пуцін заткнецца. Бязвольны Лукашэнка таксама.

«Грызлов - слишком высокопоставленный чиновник для поста посла в РБ, скорее всего, Кремль ставит его на место гауляйтера. Стоит ожидать скоропостижной кончины Таракана? Что дальше? Аннексия?».

«Этих российских послов было уже аж три за короткое время, но «Новичка» у них не было. У Грызлова он уже есть. Для полного консенсуса в переговорах».

«Хай Масква лепш адкліча свайго служку Лукашэнка. Гэты узурпатар Беларусі не патрэбны».

«Грызлов был одноклассником нынешнего секретаря Совета Безопасности РФ Николая Патрушева. Может в этом и есть ключ. Его задачей может быть мост от российских силовиков к нашим, чтобы взять под контроль Лукашенко, даже с возможностью устранения в подходящий момент и переход власти к силовикам, управляемым затем из Кремля».

«Следующим послом может быть только Шойгу. Завтра Путин объявляет всему миру войну. Будут размещаться в Беларуси ракеты и ПВО, потому что на Кубе уже нельзя. В общем, Путин будет выбивать из Запада договор безопасности. Других рычагов давления у него просто нет. Для координации всей этой возни и едет Грызлов».

«Грызлова посылают грызть Луку и Беларусь».

«Обложили Лукашенко со всех сторон. Российскими шпионами напичканы все государственные структуры страны - КГБ, МВД, Администрация и т.д. и т.п., но и без шпионов там хватает тех, кто добровольно сливает всю информацию в Московию. А приезд такой фигуры в качестве посла это однозначный показатель того, что московиты что-то замышляют. Или завалят диктатора, или устроят здесь какую-нибудь провокацию, чтобы ввести сюда войска якобы «для предотвращения кровопролития». И это реальность - пока все говорят, что Московия подтягивает войска к Украине. Но никто не говорит, что к белорусско-российской границе сейчас стянута не меньшая группировка войск, чем к украинско-российской, если пересчитать количество войск на 1 км границы».

«Белорусских ментов отправят на утилизацию в ЛДНР. На их место поставят российских. Белорусские менты настолько тупы, что не понимают, что в обещанные им квартиры заселят россиян. А жены ментов вместо ключей от квартиры получат гробы своих мужей».

«Кого только к синепалу не присылали пальчиком погрозить - Лукьянова, Патрушева, Лаврова... Теперь вот Грызлова, и что с того? Мозаический как играл в свой воображаемый больными фантазиями мир, так и дальше будет играть. В Кремле до сих пор этого не понимают, что с больным и неадекватным человеком связались, которому психиатр нужен и смирительная рубашка, а не очередной надзиратель».

«Это инструмент, чтобы держать Лукашенко на коротком поводке, но короткий поводок не убережет хозяина от укусов бешеного пса...».

«Цель такая. Поставить крест на референдуме и ВНС. Или если референдум протащат, то «протащить» в ВНС пророссийские кланы, в особенности силовые. И тогда синепалый станет зиц-председателем Белоруской области, очень сильно наклоненный, но в своем воображении непобежденный».

«Надоели уже эти путины, грызловы, лукашенки и т.д. Никак не хотят уходить с политической арены. Ведь столько молодых и талантливых людей вокруг нас. Зациклились на этом старье. Белорусы хотят быть свободными и независимыми».

«Будущее Беларуси будут решать сами белорусы, никакие синепалые ублюдки и ставленики Путина в Беларуси! Про Беларусь – только с белорусами!», — пишут читатели сайта Charter97.org.

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