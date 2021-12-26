Пограничники не пустили в Украину известную российскую актрису 24 26.12.2021, 8:35

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Она незаконно посещала Крым.

Сотрудники Госпогранслужбы Украины не впустили в страну российскую актрису, незаконно посещавшую оккупированный Крым. Ей запретили въезд в Украину на три года.

Как сообщили в ГПСУ, гражданка России прилетела в Борисполь рейсом из Абу-Даби. Пограничники выяснили, что осенью 2017 она посещала АР Крым с целью съемок в сериале Улетный экипаж для российского телеканала СТС. Чтобы попасть на временно оккупированную территорию украинского Крыма, россиянка воспользовалась авиасообщением Санкт-Петербург — Симферополь.

«Учитывая все обстоятельства, пограничники Отдельного контрольно-пропускного пункта Киев отказали гражданке РФ в пропуске через государственную границу и запретили въезд в Украину сроком на три года», — сообщили в ГПСУ.

По информации Украинской правды, речь идет о российской актрисе Алисе Шитиковой.

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