Пограничники не пустили в Украину известную российскую актрису

Пограничники не пустили в Украину известную российскую актрису24
- 26.12.2021, 8:35
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Она незаконно посещала Крым.
Сотрудники Госпогранслужбы Украины не впустили в страну российскую актрису, незаконно посещавшую оккупированный Крым. Ей запретили въезд в Украину на три года.
Как сообщили в ГПСУ, гражданка России прилетела в Борисполь рейсом из Абу-Даби. Пограничники выяснили, что осенью 2017 она посещала АР Крым с целью съемок в сериале Улетный экипаж для российского телеканала СТС. Чтобы попасть на временно оккупированную территорию украинского Крыма, россиянка воспользовалась авиасообщением Санкт-Петербург — Симферополь.
«Учитывая все обстоятельства, пограничники Отдельного контрольно-пропускного пункта Киев отказали гражданке РФ в пропуске через государственную границу и запретили въезд в Украину сроком на три года», — сообщили в ГПСУ.
По информации Украинской правды, речь идет о российской актрисе Алисе Шитиковой.