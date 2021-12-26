Хозяин бело-красно-белого дома добился снятия ареста сухой голодовкой 5 26.12.2021, 8:42

15,844

Анатолий Коханчик находится в больнице.

Сняли арест с хозяина бело-красно-белого дома Анатолия Коханчика, державшим сухую голодовку и попавшем в больницу

Об этом он сам написал в своем Facebook.

«Пишу из больницы. На 5 сутки сухой голодовки в Витебском ИВС начались проблемы со здоровьем. Почки, давление поднялось до 220, спазмы, судороги, невероятная слабость (у меня все же - 62 кг). Так, как голодовку прекратить я отказался, администрация ИВС вызвала скорую помощь и официально сняла с меня арест. Скорая завезла в больницу, где сейчас я свободен и потихоньку восстанавливаюсь».

Жителю Полоцка присудили 25 суток ареста за»несанкционированное пикетирование». Мужчина пять дней держал сухую голодовку и попал в больницу.

Год назад мужчина покрасил родительский дом в деревне Алеща Полоцкого района в национальные цвета: нарисовал на стенах две белые и красную полосы, а в окне повесил Погоню. Через некоторое время его осудили за это как за проведение несанкционированного пикета, а потом угрожали уголовным делом за злостное хулиганство.

Интересно, что годом ранее его, как бригадира-железнодорожника, ветерана Белорусской железной дороги, наградили медалью «За трудовые заслуги».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».