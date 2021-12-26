Хакеры объявили вендетту российским силовикам из ФСИН 3 26.12.2021, 8:48

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Сайт ведомства взломан.

Команда хакеров Universal атаковали сайт российской службы исполнения наказаний (ФСИН).

Об этом они сообщили порталу Gulagu.net.

«Здравствуйте. Мы команда хакеров Universal из Darknet пространства. Мы полностью поддерживаем вашу позицию и присоединяемся к вам. В данный момент мы совершаем атаку на все сервера ФСИН России и объявляем им вендетту. К нам каждую минуту .присоединяется все больше и больше хакеров с целью помочь остановить этих зверей».

Правозащитники Gulagu.net написали, что не имели отношения к данной атаке, призвали всех действовать в рамках правового поля и разместили скрин письма «во избежание домыслов и инсинуаций».

Ранее, 20 декабря, создатель Gulagu.net Владимир Осечкин сообщил, что по его данным, новые, выложенные проектом в сеть, кадры были сняты, в частности, в исправительной колонии №17 в Красноярском крае. По версии Владимира Осечкина, на кадрах сотрудник ФСИН инструктировал заключенных, которые должны были выбивать из других осужденных признания.

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