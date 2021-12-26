Стало известно, почему каждому белорусу надо ежедневно есть бананы 12 26.12.2021, 8:56

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Польза будет как для здоровых людей, так и для страдающих различными недугами.

Когда бананы только появились в Беларуси, вкус их понравился не всем. Некоторые даже говорили, что он напоминает мыло. Но сегодня к ним все привыкли, трудно найти человека, который не любил бы бананы. Скорее, больше тех, кто предпочитает бананам другие экзотические фрукты. А напрасно. Бананы нужно есть каждый день, пишет telegraf.by.

Несмотря на то, что растут бананы в Юго-Восточной Азии и в Южной Америке, они доступны всюду. И стоят недорого. Поэтому, заботясь о здоровье, нужно активнее использовать содержащиеся в них питательные вещества.

Бананы — это и десерт, и перекус, и удобная «ссобойка». И есть, настаивают медики, нужно ежедневно. Хотя бы один. Польза будет разнообразной, как для здоровых людей, так и страдающих различными недугами.

Бананы снижают уровень сахара в крови

В бананах много клетчатки, которая быстро растворяется в процессе пищеварения и образует своеобразную гелевую суспензию, которая позволяет другим продуктам перевариваться медленнее. Это приводит к замедлению высвобождения содержащихся в них сахаров.

Не опасно съесть и незрелый банан: содержащийся в нем крахмал не усвоится организмом и быстро выведет вместе с собой излишки токсинов и жиров.

Но в бананах высокое содержание углеводов. Вызывает ли это скачки уровня глюкозы? Незначительно. Ограничение лишь для людей с диабетом: не больше одного банана за раз. Иначе говоря, банан может быть завтраком для людей с высоким уровнем сахара.

Бананы улучшают пищеварение

Для общего состояния организма важно достаточное употребление продуктов с высоким содержанием пищевых волокон. А один банан среднего размера содержит около 3 граммов клетчатки. В том числе, в виде резистентного крахмала, который является пребиотиком. Это вещество предотвращает переваривание в начальной части пищеварительной системы и направляет пищу в толстый кишечник, стабилизируя метаболизм.

Еще один тип клетчатки — пектин — помогает избавиться от запоров.

Бананы помогают похудеть

Хотя плоды и содержат много клетчатки, они низкокалорийные, но при этом сытные и питательные . Если ваша проблема — лишний вес, нужно приучить себя есть бананы всякий раз, когда хочется есть.

Бананы стабилизируют сердечно-сосудистую деятельность

Бананы источник калия, необходимого для функционирования сердечной мышцы и стабильного кровяного давления. Средний банан обеспечивает до 10% суточной потребности организма в калии.

Содержат бананы и магний — до 8% рекомендуемой суточной нормы. Этот минерал тоже важен для здоровья сердца, дефицит магния повышает риски сердечных заболеваний и провоцирует рост уровня триглицеридов в крови.

Бананы относятся к спортивному питанию

Поскольку в бананах много легкоусвояемых углеводов, калия и магния, плоды помогают быстро восстановить электролиты, потерянные во время энергичных тренировок. Съев пару бананов, вы избавитесь от ощущения переутомления и мышечного дискомфорта.

Обратите внимание: покупая бананы, не стремитесь выбрать самые спелые. Они могут показаться более сладкими и с насыщенным ароматов, но полезных свойств в них меньше, чем не вполне созревших.

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