«Перед школьниками пришлось оправдываться и идти домой в слезах» 40 26.12.2021, 12:56

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Учителя рассказали об очередном маразме лукашистов.

С 25 декабря по 9 января белорусские школьники будут отдыхать — каникулы. В последние учебные дни классные руководители традиционно проводят инструктаж, в котором обязаны рассказать детям о технике безопасности на каникулах и о том, как вести себя дома и на улице. Но в этом году «инструктажи» были нетипичны, сообщает «Наша Нива».

«Раньше дети к таким инструктажам, да и мы, относились спокойно. Слушали и когда что, задавали вопросы — рассказывает учительница из Минска Светлана Николаевна. — Обычно говорим о том, как правильно пользоваться электроприборами, как переходить дорогу, как вести себя, когда остался дома один, как обращаться с домашними животными, как уберечь себя от зимних травм…

Короче, стандартные вещи, которые проговариваем детям из года в год. Но когда я увидела инструктаж, который должна проработать с детьми перед зимними каникулами, мягко говоря, обалдела».

Оказывается, теперь учителей обязали рассказывать детям и о народных статьях, по которым сейчас чаще всего судят арестованных по политическим мотивам. О том, что с ними будет, если они примут участие в несанкционированных массовых мероприятиях. Что будет с их родителями, которые их якобы могут водить с собой на политические мероприятия.

«Знаете, мы очень долго налаживали контакт с родителями после выборов-2020. Я, как педагог, обещала не «грузить» детей политикой. Но по факту получается, что мы же своих детей в школе должны запугивать, — говорит Светлана Николаевна. — Инструкция такая, как будто мы зэков воспитываем. Более того, сверху до нас доносят, что мы обязаны это все очень жестко детям проговорить. Ведь в случае чего, отвечать будет педагог.

Какое поколение мы воспитаем, запугивая детей со школьной скамьи? Нас обязывают говорить детям даже то, что если они знают, что родители делают что-то дурное (речь о бело-красно-белых флагах, подписках на телеграм-чатах), сразу сообщать об этом учителю. Чтобы тот уже сообщил куда надо.

Как думаете, что делалось в классе, когда я очень избирательно начала зачитывать детям этот инструктаж? Они же в 8-м классе, прекрасно все понимают! Конечно, стали возмущаться, обвинять меня в том, что я промываю им мозги, настраиваю против своих же родителей.

Перед Новым годом я хочу поздравить своих детей с праздниками, пожелать им счастливых каникул. А в итоге пришлось оправдываться этими глупыми фразам «Ну, вы же все понимаете» и идти домой в слезах».

Мы поговорили с педагогами и из других учебных заведений. И те нам подтвердили: подобный инструктаж педагогов сейчас действительно обязывают проводить повсеместно.

Детям подробно рассказывают и об уголовных статьях 293 «массовых беспорядках» и 342 «организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активном участии в них». А также о статьях КоАП 19.4 «Вовлечение несовершеннолетнего в антиобщественное поведение» и о 24.24 «нарушении порядка организации или проведения массовых мероприятий».

«В то же время на занятиях в последние перед каникулами недели в лучшем случае присутствовала половина класса, — вздыхает учительница. — Все болеют. Кто коронавирусом, кто гриппом. Сейчас уже вообще не разберешься, так как отменили почти все противоэпидемические меры.

На каникулах традиционно, видимо, решили добить всех остальных детей и их родителей. Ведь в планах у нас заново лагеря, походы в музеи и в кино. Лучше бы позаботились о здоровье детей и их родителей, чем о том, кого и за что скорее посадить в тюрьму. Нет больше моих сил».

Родители: «Было ощущение, что я на профилактической беседе в милиции»

Родители тоже недовольны. Говорят, что о статьях учителя рассказывают даже на родительских собраниях.

«Перед каникулами у нас прошло родительское собрание. Было ощущение, что я на профилактической беседе в милиции. Почему-то педагог мне, взрослой, извините, тете рассказывает, что со мной будет, если у меня дома бело-красно-белый-флаг найдут и все в этом стиле. Школа превратилась в исправительную колонию и отдавать туда детей все страшнее», — говорит Надежда из Орши.

В руки к нам попал протокол родительского собрания из гимназии № 5 в Гродно. Увидеть его можно уже не в одном телеграм-чате.

Вместе со стандартным инструктажем в нем мы нашли те самые народные статьи, которыми в школах сейчас запугивают детей и родителей.

Мы поискали и программы школьных лагерей на каникулах. В открытом доступе нашли, к примеру, «План воспитательной работы в период зимних каникул» минской школы № 219.

Глядя на него, становится очевидным, что так называемому «патриотическому воспитанию» в школах сейчас действительно стали уделять гораздо больше внимания.

И если игры и мастер-классы по новогодним изделиям никого не напрягают, то запланированные беседы на тему «Современные вызовы безопасности Республики Беларусь» и «Незнание закона не освобождает от ответственности», в современных реалиях многих родителей и педагогов тоже настораживают.

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