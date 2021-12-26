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Столтенберг определился с датой заседания Совета Россия-НАТО

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  • 26.12.2021, 9:16
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Столтенберг определился с датой заседания Совета Россия-НАТО

Переговоры состоятся на уровне начальников генеральных штабов.

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг решил созвать заседание Совета Россия-НАТО на 12 января. Об этом сообщило агентство Anadolu.

По данным источника издания в Альянсе, все вопросы, связанные с предстоящими переговорами, активно обсуждаются с Москвой.

Также стало известно, что 12-13 января в Брюсселе пройдет заседание Военного комитета НАТО на уровне начальников генеральных штабов государств-членов военного блока.

Напомним, в МИД РФ ранее сообщили, что Россия получила предложение о созыве Совета Россия-НАТО для обсуждения ситуации в Украине.

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