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Кремль имеет убойный компромат по кейсу Лукашенко

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  • 26.12.2021, 9:22
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Кремль имеет убойный компромат по кейсу Лукашенко

Все, кто ездили в Москву на поклон перед Новым Годом, заканчивали плохо.

Продолжаем размышлять по кейсу Грызлова. Как мы видим, до сих пор никаких подробностей или подтверждений с белорусской стороны не последовало - Лукашенко истерично боится Грызлова не за его будущую деятельность в качестве посла, а за "символизм назначения", пишет телеграм-канал CYNIC.

Грызлов - человек, который слишком долгое время находится очень близко к российскому трону.

"Бухгалтер" в данной функции свою миссию провалил (не по своей вине - конъюнктура была другой, а, как потом говорили, он "действовал в лоб, чем распугал всю рыбу").

Теперь пришло время "Гробовщика" (или "Коллектора") - долг нужно выплатить, а иначе расплатиться за предательство. Все, как мы любим, "по понятиям".

Раз уж (совершенно не зря) вспомнили опального генерала Наумова, некогда входящего в "ближний круг" Лукашенко, то придется напомнить, что он сбежал не на Запад, а в Россию. Причем попал он в Россию под очень интересные гарантии. А в качестве "платы" Кремль имеет убойный компромат (со всеми доказательствами, подробностями, деталями и схемами) по кейсу политических убийств Александра Лукашенко.

Причем тут Грызлов? Если помните то время, то знаете, что именно он был одной из ключевых фигур в "сделке Наумова".

Этот материал подойдет и для Гааги, и для очередного "Крестного Батьки".

Грызлов, по сути, будет выполнять не более, чем функцию очень бдительного, но все-таки символического наблюдателя.

Сумма: все ранее кулуарно озвученные договоренности. Там нет ВНС в той функции, что пропихивает Лукашенко, поэтому о нем в последнее время не говорят.

Это, на самом деле, выглядит в качестве самого жесткого ультиматума. Кстати, в "досье Наумова" найдется место и Шейману.

То есть "убить рейтинг" Лукашенко и объяснить "переворот" в Беларуси для российской публики не составит никакой проблемы.

Это шах. И вариант у режима лишь один - прямые переговоры с Западом, которые обеспечат легитимность. Поэтому, собственно, волны репрессий накатывают постепенно - Беларусь пытается "прощупать" Запад на "болевые точки", чтобы заключенных продать подороже. И снятие санкций плюс рукопожатие будут выглядеть как примирение сторон. При легитимизации Грызлов будет выполнять функцию имитации "активного диалога" с нулевым результатом, как это было на прежней должности в рамках "украинского кейса". Но если Лукашенко не найдет собеседника со стороны коллективного Запада, тогда придется повышать ставку.

Кому-то очень не хочется подписывать согласие на этого посла.

Через 3 дня Лукашенко перестанет быть председателем Совета глав СНГ. А еще через день - уже при встрече тет-а-тет - он ознакомится с требованиями своего хозяина.

Даже полное подчинение не сулит Лукашенко ничего хорошего - он тогда перестанет быть нужен - это "зеркальная проекция" того поведения, что сам режим постоянно делал с "использованными кадрами".

А вообще лучше "Я устал. Я ухожу". Все, кто ездили в Москву на поклон перед Новым Годом, заканчивали плохо.

P. S. Грызлов и Наумов, как говорят, на днях вместе кушали.

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