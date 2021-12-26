С 1 января в Беларуси резко вырастет коммуналка: что и на сколько подорожает 1 26.12.2021, 9:33

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Рост цен на некоторые услуги будет шокирующим.

23 декабря 2021 года принят новый указ No 507 "Об установлении тарифов для населения в сфере жилищно-коммунального хозяйства на 2022 год", сообщает infobank.by.

Там подробно расписано для чего это делается и на что именно повысится цена:

1. Установить для населения на 2022 год:

предельно допустимые тарифы (цены) на жилищно-коммунальные услуги, услугу по управлению общим имуществом совместного домовладения и размеры возмещения расходов организаций, осуществляющих эксплуатацию жилищного фонда и (или) предоставляющих жилищно-коммунальные услуги, на электроэнергию, потребляемую на освещение вспомогательных помещений и работу оборудования в жилых домах (приложение 1);

предельно допустимые тарифы (цены) на жилищно-коммунальные услуги, обеспечивающие полное возмещение экономически обоснованных затрат на их оказание (приложение 2)..."

Повышение цен будет в два этапа - 1 января и 1 июня, причем на многие позиции цена повышается только один раз. Мы взяли действующие цены из прошлогоднего документа и сравнили что именно и на сколько подорожает.

Сначала сравним цены по приложению 1 - Предельно допустимые тарифы (цены) на жилищно-коммунальные услуги, услугу по управлению общим имуществом совместного домовладения и размеры возмещения расходов организаций, осуществляющих эксплуатацию жилищного фонда и (или) предоставляющих жилищно-коммунальные услуги, на электроэнергию, потребляемую на освещение вспомогательных помещений и работу оборудования в жилых домах, для населения.

Цену 2021 года берем на данный момент, так как в течении этого года она так же менялась. Если за 2022 год будет два раза повышаться стоимость, то мы считаем процент увеличения от последнего (июньского) значения.

Если взять среднее арифметическое, то получится что тарифы выросли в среднем на 12,23%

Газ сжиженный в баллонах тоже подорожает (примерно на 9%), но мы решили не увеличивать и так большую таблицу, ведь газом в баллонах пользуются уже не очень много людей.

Так же по электричеству не указали информацию дифференцированным тарифам, хотя там тоже подорожание в пределах 11%

Пропустили и санитарное содержание вспомогательных помещений жилого дома, так как оно сильно не влияет на коммуналку, но там так же есть рост тарифа.

Еще мы в этой табличке не указали, на сколько выросли тарифы электроэнергии, потребляемой на освещение вспомогательных помещений и для работы оборудования, за исключением лифта.

Приложение 2 - Предельно допустимые тарифы (цены) на жилищно-коммунальные услуги, обеспечивающие полное возмещение экономически обоснованных затрат на их оказание, для населения.

Мы так подробно это Приложение расписывать не будем, просто покажем вам старую цену и новую. Новая цена выделена красным цветом

Итак, подведем итог - тарифы без полного возмещения выросли в среднем на 12,23%, но отдельные позиции выросли больше, самый большой рост это у газа при использовании его для отопления - 40,61%.

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