Болезный Путин 2 Сергей Ильченко, «Деловая столица»

26.12.2021, 9:51

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Похожая проблема в Германии завершилась когда-то в Нюрнберге.

Если свежую запись путинской пресс-конференции заменить записью годичной давности, едва ли бы многие заметили подмену, по крайней мере, сразу. Это – стабильность.

Но кто же смотрит целиком эти длинные пресс-конференции, из года в год, от начала до конца, вникая в смысл вопросов и ответов? Смотрят в редакциях, выуживая интересные реплики. Смотрят чиновники, высматривая руководящие указания, но больше – опасаясь, что они или их вотчина будут упомянуты в одном из вопросов. Смотрят, вероятно, в посольствах зарубежных стран в России – и в российских, по всему миру. И это, пожалуй, все. Обычный зритель, необремененный необходимостью смотреть это, едва ли потратит на него три-четыре часа своей жизни. В итоге, он увидит только то, что ему покажут в новостях. Это – профессиональный подход.

Общей тенденцией, тоже повторяющейся из года в год, стали длинные хвосты, сопровождающие пресс-конференцию на ютубе. Ткните в Google в поисках трансляции – и вы получите в нагрузку час рассказа о том, что у Путина спросят и что он ответит, и еще час-полтора — что и как у него спросили, и как он ответит. При этом, все российские комментарии, даже от самых отчаянных оппозиционеров, очень доброжелательны. Это пиар, густо замешанный на всеобщей народной любви, хотя насчет любви — это уже не точно. Впрочем, разве СК, Роскомнадзор и прокуратура – не филиалы Министерства Любви?

Личные выходы правителей к людям имели в России значение еще в Средневековье. В советское время власть считалась тоталитарной, потому что личного общения с людьми не было. Путин сделал эти пресс-конференции традицией. Обо всем этом сообщили у Соловьева, в предварительных, до начала пресс-конференции ласках комментариях. Это – приверженность традиции. Или возврат в Средневековье? Откуда, кстати, возврат, если возвращались из СССР? Нельзя ли уточнить начальный пункт по социально-временной шкале?

У Него традиция вовремя не приходить, и ничего плохого в этом нет нужно уважать чужие привычки. Это тоже из предварительных ласк от Соловьева. Это толерантность. Он не пользуется ни суфлерами, ни наушниками, как это делает Байден. Эйджизм? Нет, это наглядная демонстрация преимуществ российского Средневековья.

Итак, представьте себе большой зал – а за ним огромный виртуальный зал у мониторов, переполненный профессиональной народной любовью, опирающейся на традицию, переходящую в стабильность, и обратно в традицию, и снова в стабильность – и так без конца, отчего русское Средневековье длится, длится и длится. И в этом зале возникает – нет, не банально входит, а материализуется Концептуально Опоздавший Путин.

Еще раз: Опоздание Путина – это вам не опоздание с прописной буквы. Это Позиция. Это Идеология. Это Стержень, если угодно. Нет, нефритовый он в Китае. В России есть свои материалы, скульпторы якутской школы подтвердят. И, в любом случае, это Ось, на которой Путин вращает Россию, а также весь мир, кроме самых закоренелых русофобов, категорически отказывающихся вращаться. Главная российская скрепа. Буква "О" в слове разверзается как в ход в параллельную Вселенную. В ней уютно расположилась средневековая Россия, заняв ее всю, целиком. Безо всякого НАТО, США, Украины. Даже без Беларуси – но с Белорусским Краем. И с другими краями, от Москвы — до самых, дО…Окраин. И Путин, на звездолете, собранном Рогозиным из деталей, выписанных на Алиэкспресс, под управлением заслуженного космонавта-эквилибриста Дмитрия Пескова проникает через эту дыру в зал, и немедленно начинает отвечать на вопросы из зала.

Это тоже сакральное действо. Путин берет у зала сомнения, сплавленные в вопросы, и обменивает их на ответы – частицы Абсолютной Истины. Кирпичики Российского Мироздания.

А теперь, собственно, вопросы. Сначала о вопросах в целом – не вдаваясь в детали.

Поскольку в Российской Вселенной царит Стабильность, то и вопросы Путину всегда задают одни и те же, в точности как задавали одни и те же вопросы пророку Самуилу в исполнении Остапа Бендера. Здесь мы приходим к очень существенному моменту сакрализации: к субъектности отвечающего. К тому, кто первичен: Путин – бывший подполковник КГБ и мелкий уголовник на побегушках у крестного папы-Собчака, а потом у папы-Ельцина или Президент Российской Федерации? Честный анализ приводит нас к выводу о том, что налицо двуединство. Остап Бендер тоже не играл пророка Самуила. Он был одним из его воплощений, а пророк Самуил при этом был одним из воплощений Остапа Бендера. Ровно то же и с Путиным: он неразделим с Президентом России. Мы говорим "Президент Российской Федерации" – и видим Путина. Мы говорим "Путин" – и видим президента Российской Федерации. Мы говорим "уголовник, состоявший при Собчаке и контролировавший торговлю коксом через Ленинградский порт" – и видим Вифлеемскую (Кремлевскую, разумеется) звезду, и рождение Русского Мессии. Путин, Президент, и бандит – но, очевидно, все же Бандит, с большой буквы, Бандит, как архетип, и есть Русская Троица. Кто здесь Отец, Сын и Дух Святой – спросите у Соловьева, он наверняка в курсе. Или у Пескова. Навскидку, Русский Дух Святой – несомненно, Бандит, а с Отцом и Сыном нет окончательной ясности. Ельцин был предтечей, Медведев – вообще не был никем и никем же остался. Кто породил Президента России – разве не Путин? Или все-таки Президент России породил Путина как единственно возможное свое воплощение на Земле? Второе, пожалуй, вернее.

Так вот, вопросы. Они все были банальны, как неизбежно бывают банальны обращения смертных к Высшему существу. Вопросы к Путину из года в год делятся на три категории:

- Об устройстве Рая – экономических и прочих успехах России, которые россияне не увидят при жизни, но послушать о которых им очень хочется.

- О ниспослании милостей – собственно, это не вопросы, а скорее мольбы чего-нибудь дать: увеличить пособия, построить дороги, не пытать, не убивать, усмирить бесов-чиновников.

Путин никому не отказывает, но мягко напоминает, что мир Земной, увы, далек от совершенства, и страдания в него посланы за грехи наши. И что в России все еще не так плохо: к примеру, во Франции и США тоже пытают, и даже лучше/хуже чем в России — тут все зависит от того, с какой позиции, пытающего или пытаемого, на это смотреть. И надо помнить, что и пытающий, и пытаемый — оба граждане России. И в любом случае — ведь вы же не хотите, чтобы вас пытали как во Франции или в США? Совсем же не пытать невозможно, весь мир так живет и пытает, а, значит, следует предпочесть российские пытки, как самые стабильные и профессиональные, продолжающие славные традиции русского Средневековья.

Любопытно, что вопрос о пытках задала Ксения Собчак, дочь того самого Анатолия Собчака, в свите которого Путин начинал свой взлет к кремлевским вершинам. Нет, согласитесь, что Русский Дух Святой – это именно Бандит. Как архетип и принцип динамичной социальной справедливости… впрочем, не будем отвлекаться.

- Третья категория вопросов – о силах Зла: о НАТО, США, и, естественно, Украине. Это для нас – самое интересное. Именно поэтому мы и оставили их напоследок.

В нынешней конференции в этой ее части проявилось несколько новых деталей.

Во-первых, на нее не были приглашены СМИ, признанные иностранными агентами. Как объяснил Песков – просто места не хватило. Она ж не резиновая.

Во-вторых, впервые за много лет Путину не задал вопрос единственный украинский журналист, работающий в Москве, Роман Цимбалюк. Чтобы он поменьше задавал вопросов, против него и его жены российская прокуратура возбудила уголовное дело, но Роман все же пошел на конференцию. Однако доступа к микрофону, увы, не получил.

В-третьих, актуальность вопросов про НАТО, США и Украину в связи с подготовкой к войне, явственно идущей на Донбассе, резко выросла. Именно по этой причине вопросы о происходящем вокруг Украины и об истории украино-российских отношений были актуальны как никогда.

И именно они позволили уточнить локацию, где происходила пресс-конференция. Это, несомненно, была другая Вселенная. Похожая на нашу – но другая. С немного другой историей.

В этой, параллельной Вселенной происходят престранные, на наш взгляд, вещи. Там Россия никому не угрожает – и уж тем более, не захватывает куски территории соседних с ней стран. А если и захватывает, то лишь потому, что они населены русскими – так этнический принцип превалирует над государственными границами.

В этой странной Вселенной соседи России, вооружаются и стремятся в НАТО не для того, чтобы защититься от российской агрессии, а только затем, чтобы на Россию напасть. А мирная Россия, пытаясь не допустить нападения, требует не размещать их оружие у своих границ.

Вы не поверите, но в этой Вселенной Украина, которой "никогда раньше не было" (тут дух покойного Черномырдина, с его "никогда такого не было, и вот опять" возник за спиной Путина и весело подмигнул), возникла позднее России. К сожалению, никто не задал Путину вопроса, уточнявшего возраст Москвы и Киева – но есть подозрение, что в Русской Вселенной, которую создал Русский Дух Святой (Бандит, естественно) Москва была построена раньше Киева – но позже Люберец. Потому что ну, в самом деле, какая же Москва без Люберецкой ОПГ?

А Украину в этой странной Вселенной, вы не поверите – создал Ленин! Ленин, Карл – то есть, конечно, Карлом был Маркс, а Ленин был Владимиром, как и Путин, и, несмотря на такое русское имя сотворил такую страну, никогда раньше не бывшую, в которую и засунул исторически российские территории. Донбасс, например.

Странно, что мощи такой сомнительной святости до сих пор не зарядили в Царь-пушку и не выстрелили ими в сторону Киева. Хотя, не исключаю, мы еще увидим и это.

Здесь я снова немного уйду в сторону. Клеветники говорят об отсталости России – а Цукерберг обещает нам Метавселенную, которая будет нуждаться в сложной технической поддержке. Но вот же вам российская Метавселенная! Раньше Цукерберга — и безо всяких заморочек. Телевизора вполне хватило. И это работает. И Путин как истинный демиург легко создает новую историю нового мира, по своему усмотрению и на наших глазах, промывая мозги россиян к их полному удовлетворению.

Правда, поговаривают, что существовала и более ранняя Метавселенная, которая обходилась даже без телевизора — но ее создатели скверно кончили. Часть ушла в бега, часть покончила с собой, а самых неудачливых повесили в городе Нюрнберге – но это уже просто к слову. Где Нюрнберг, а где Путин, в самом деле.

Так вот, мирная Россия мирно жила рядом с Украиной. Она даже не хотела отжать у нее Крым – разве что судовой ход через Керченский пролив, но то такое, а так все было мирно. Обострение началось в 2014 году, когда случился кровавый госпереворот, людей убивали и сжигали. "Как мы могли отказать Севастополю и Крыму в том, чтобы взять их под свою защиту, под свое крыло?" — обратился Путин к залу, и зал согласно, на общем дыхании кивнул.

"Объявили русских некоренным народом.- продолжил Путин. — Выдавливают русских и русское население с их исторической территории. Готовят военную операцию на Донбассе, а нам угрожают санкциями чтобы не вмешивались".

Что делать России, чтобы предотвратить "создание на этой территории анти-России с промыванием мозгов населению и поставкой оружия"? Зачем в НАТО поддержали крымскую платформу "если в кулуарах говорят - ну ладно, с Крымом все" (Вот, интересно, а кто, кстати, говорит? Лавров? А еще кто?)

"Что же, Россия должна жить все время с оглядкой, что там будет и когда долбанут?", — подытожил Путин и добавил: "но это не наш выбор, мы этого не хотели".

Как видите, в Русской Метавселенной логика тоже отличается от нашей — что, естественно, поскольку, в отличие от нашей она — бандитская. Мысль о том, что оккупация Крыма и части Донбасса как раз и могла испортить отношения с Украиной, а "взятие под крыло" чужой территории есть агрессия и оккупация, а не спасение "русских людей", которых, если уж так сильно хотелось, можно было спасать, вывозя желающих в Россию (интересно, много нашлось бы?), даже не приходит Путину в голову. Путин пытается управлять Украиной из Кремля, считая ее частью своей Вселенной. Он вообще не видит в Украине отдельного государства. Все его ответы на вопросы об Украине сводились именно к этому. Русский мир во главе с Путиным видит в нас только территорию, населенную "русскими людьми" — и еще какими-то "бандеровцами" — которую нужно прибрать к рукам. Русских людей облагодетельствовать пребыванием в в России, а бандеровцев уничтожить.

Впрочем, еще одну фразу Путина я все же приведу: "сожгли людей в Доме профсоюзов в Одессе. Их ищут?".

Их искали. И нашли. Но они все попрятались в России, которая не выдает убийц украинцев. А так-то с их розыском, как и с розыском тех, кто убивал украинцев на Донбассе и в Крыму, особых проблем нет. Проблемой является только Русская Вселенная.

Очень похожую проблему с немецкой Вселенной когда-то уже успешно решили. Да, с финалом в Нюрнберге. И это дает надежду нам, в Украине.

Но пока все без перемен. Ситуация замерла на всех фронтах. Вот, разве что на враждебное России католическое Рождество, британская разведка допускает начало войны на Донбассе. Как вы думаете — кто ее начнет?

Сергей Ильченко, «Деловая столица»

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