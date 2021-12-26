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Умер один из старейших правозащитников «Весны» Сергей Говша

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  • 26.12.2021, 10:05
  • 3,562
Умер один из старейших правозащитников «Весны» Сергей Говша

Ему было 72 года.

Ушел из жизни один из старейших правозащитников «Весны» Сергей Говша. Сергей Говша был одним из участников создания «Таварыства беларускай мовы», Экологического союза, Белорусского народного фронта. В 1991 году был избран депутатом Брестского областного совета. С 1997 года был участником правозащитной организации «Весна», рассказывает организация.

Он часто обращался к властям с предложениями и заявлениями по различным вопросам, как то в делах свободы мирных собраний и свободы слова, отстаивал права белорусов на свободные выборы, неоднократно обращался в Комитет по правам человека ООН. За правозащитную деятельность его несколько раз задерживали.

Правозащитники выразили соболезнования родным и близким умершего, а также заявили, что смерть Говши – большая потеря для всего белорусского правозащитного сообщества.

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