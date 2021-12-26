Умер один из старейших правозащитников «Весны» Сергей Говша 2 26.12.2021, 10:05

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Ему было 72 года.

Ушел из жизни один из старейших правозащитников «Весны» Сергей Говша. Сергей Говша был одним из участников создания «Таварыства беларускай мовы», Экологического союза, Белорусского народного фронта. В 1991 году был избран депутатом Брестского областного совета. С 1997 года был участником правозащитной организации «Весна», рассказывает организация.

Он часто обращался к властям с предложениями и заявлениями по различным вопросам, как то в делах свободы мирных собраний и свободы слова, отстаивал права белорусов на свободные выборы, неоднократно обращался в Комитет по правам человека ООН. За правозащитную деятельность его несколько раз задерживали.

Правозащитники выразили соболезнования родным и близким умершего, а также заявили, что смерть Говши – большая потеря для всего белорусского правозащитного сообщества.

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