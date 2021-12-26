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Какой «сюрприз» Нацбанк приготовил белорусам к Новому году?

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  • 26.12.2021, 10:08
  • 33,296
Какой «сюрприз» Нацбанк приготовил белорусам к Новому году?

Следите за курсом рубля.

До конца 2021 года осталась одна неделя. В Беларуси в конце года обычно протекают два взаимоисключающих процесса, пишет «Инфобанк»:

усиленная сдача иностранной валюты для праздничных закупок, на большие расходы

усиленная скупка иностранной валюты – как чисто белорусский «синдром 2009 года», когда в памяти до сих пор одномоментная девальвация в самом начале 2009-го.

Но в отличие от конца 2008 года, в конце 2021-го сил на поддержание валютного курса на ближайшее время у Нацбанка – достаточно.

Однако само понятие «ближайшее время» ограничено санкциями: все больше разговоров, что Литвой таки будет прекращен транзит калийных удобрений. А ведь экспорт «калийки» – одна из самых главных составляющих «чистой» валютной выручки Беларуси.

Так что на Новый Год никаких «подарков» – в кавычках, в виде девальвации белорусского рубля – можно не ожидать. Хотя заметное его ослабление вполне возможно. Впрочем, как и укрепление.

А вообще сложно что-то предсказывать. Вот вспомните 2019 год? вы разве думали, что будет пандемия? Протесты? И уголовные дела за комментарии в Интернете?

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