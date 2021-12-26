Оперный певец Илья Сильчуков: В 2022 году в Беларуси произойдут тектонические изменения 3 26.12.2021, 10:22

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Мы видим белорусскую ДНК по всему миру.

Известный белорусский оперный певец Илья Сильчуков рассказал «Радыё Свабода», что в следующем году в Беларуси произойдут «тектонические изменения», и призвал белорусов не терять надежду:

- Все, что направлено на регресс и репрессии, не имеет будущего.

Жизнь требует решений, которые способствовали бы развитию и диалогу, что невозможно сейчас, когда позиция одной из сторон направлена на репрессии. Будущее — за свободной Беларусью.

У меня нет отчаяния: мол, ничего никогда не будет. Будет. И мой личный прогноз таков, что в течение следующего года, еще до зимы, в нашем обществе уже произойдут очевидные тектонические изменения.

Раньше не было центров белорусской национальной культуры не то что в мире, а даже в нас самих. Теперь мы видим культурную среду и белорусскую ДНК по всему миру. Это все результат процессов внутри Беларуси. И это ответ гражданского общества очень высокого уровня.

Все думали, что месяц-два — и люди перестанут выходить, перестанут отправлять письма политзаключенным, и вот уже второй год это продолжается, и процесс только набирает обороты. Я уверен, что за этим — будущее. Теперь закладывается ДНК нации.

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