Ядовитое предложение Москвы 8 Ральф Фюкс, Die Welt

26.12.2021, 10:34

Кремль остановит только политическая ясность и военное сдерживание.

Размещение российских войск на украинской границе побуждает кое-кого успокоить Кремль уступками. Но необходимо противоположное: политическая ясность и военное сдерживание. Потому что Путин не занимается обеспечением интересов безопасности России.

Группа ветеранов-дипломатов и военных из Германии призвала Москву к уступкам в ответ на возобновление наращивания российских войск вокруг Украины. В совместном обращении они предлагают провести двухлетнюю конференцию в традициях процесса Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ, CSCE: англ. Conference for Security and Cooperation in Europe), в течение которой не следует делать никаких шагов по расширению НАТО и ЕС. Политик социально-демократической партии Германии (СДПГ) Гернот Эрлер, который с 2014 по 2018 год был координатором в правительстве Германии по России, высоко оценил документ и призывал к возобновлению диалога с Москвой.

Я удивляюсь этой мантре. «За диалог с Россией» — так кто может быть против этого? У Ангелы Меркель была выделена линия связи с Путиным, Байден проводил с ним переговоры, Макрон заигрывает с Кремлем, Россия входит в «большую пятерку» в Совете Безопасности, является членом Совета Европы и Организации по безопасности и сотрудничеству (ОБСЕ).

Есть городские партнерства, культурные обмены, комитет по восточноевропейским экономическим отношениям, «Северный поток-2», как проявление особых немецко-российских отношений, разные диалоговые форумы, Нормандский формат для модерации конфликта в Украине: недостатка диалога нет нигде.

Что не хотят признать подписавшие обращение, так это стратегическое решение Путина взять курс на конфронтацию: от военного вмешательства в Грузии и Украине, размещения ядерных ракет в Калининграде до информационной войны по всем каналам. Это также означает, что Кремль отсекает поле диалога с российским гражданским обществом, шаг за шагом загоняя демократическую оппозицию и критически настроенную общественность под ватерлинию.

Требование «конкретные шаги по деэскалации» от Запада, тогда как Путин сейчас наращивает новую военную угрозу против Украины, переворачивает ситуацию с ног на голову. Дипломатия по отношению к агрессивному государству работает только на основе жесткости и силы.

Это было верно и в отношении политики разрядки Брандта (новой восточной политики), на которую любят ссылаться сторонники «большего диалога». Она была прочно интегрирована в НАТО и никогда не оставляла сомнений в своей способности к сдерживанию — доля оборонного бюджета никогда не была так высока. Для Гельмута Шмидта это было в любом случае правдой. Брандт не питал иллюзий относительно того, что Советский Союз является противником демократического мира. Было бы хорошо, если бы реализм характеризовал и внешнюю политику светофорной коалиции Германии. Ограниченное сотрудничество, сдерживание и устрашение действуют вместе.

Нет ничего против созыва новой Конференции по безопасности и сотрудничеству в Европе. Но на каком основании? Должны ли применяться Хельсинкские принципы и Парижская хартия: равный суверенитет, отказ от силы, демократия и права человека как основа европейского миропорядка?

Или мы должны выставить эти фундаментальные ценности на торги, чтобы усмирить Кремль? Обратно в Ялту, к концерту великих держав, к разделу исключительных зон влияния и к «ограниченному суверенитету» для Украины, Грузии, Беларуси? Пусть те, кто хочет этого, скажут об этом.

Последний пакет требований Кремля, брошенный к ногам США и НАТО, говорит на понятном языке. Москва хочет фундаментального пересмотра европейского мироустройства. Начавшееся в 2007 году расширение НАТО на восток должно быть фактически отменено, а США вытеснены из Европы.

Ядовитое предложение

Москва претендует на создание зоны безопасности в своем расширенном соседстве, куда Запад не должен входить. Для бывших советских вассальных государств в Центрально-Восточной Европе свобода союза прекращается и к ним снова должен применяться принцип ограниченного суверенитета.

Это ядовитое предложение не подлежит обсуждению. Не должно быть возвращения к 1989/90 годам, в «Европу единой и свободной». Если Россия хочет быть частью этого, добро пожаловать! Но пока Кремль стремится к территориальной ревизии и политическому откату, ему нужна политическая жесткость и военная сила Запада.

Если бы Путин был обеспокоен только безопасностью России, конфликт был бы относительно разрешим. Взаимные гарантии безопасности, конкретные шаги по разоружению, меры по укреплению доверия в интересах Запада. Но политика и риторика Кремля говорят о другом: речь идет о пересмотре постсоветского европейского порядка и предотвращении демократических изменений в соседних с Россией странах.

В этом состоит сущность напряженности в отношениях между Москвой и Западом. Призывы к «деэскалации» без четкого определения того, о чем можно, а о чем нельзя договариваться с Кремлем, стирают границу между диалогом и умиротворением.

История не повторяется. Но несколько исторических уроков можно изучить: Те, кто угрожает войной для выполнения своих требований, не должны получать вознаграждение. Учитывая бряцание российскими саблями, необходимо четко дать понять Путину: любое новое военное вмешательство в Украину будет иметь серьезные политические и экономические последствия.

Российское руководство не может получить и то и другое: энергетическое партнерство с Европой, инвестиции в модернизацию российской экономики, многогранные отношения с Западом и агрессивную военно-силовую политику.

Прозрачный маневр

Безопасность и сотрудничество в Европе основываются на равном суверенитете всех государств, отказе от насилия и мирном разрешении конфликтов. Кремль хочет взорвать этот нормативный порядок. Поэтому безопасность европейского сообщества государств должна быть гарантирована от России.

Для этого необходим потенциал военного сдерживания и общих политических действий ЕС и США. Если Запад поставит на кон свой политический и экономический потенциал, мы всегда сможем поставить Путина на место.

Последнее «договорное предложение» Москвы — это прозрачный маневр. Если Запад примет его, это приведет к размыванию НАТО и разделению Европы с точки зрения политики безопасности. Если ЕС и НАТО отвергнут это навязывание, опасность военного захвата Украины Кремлем возрастет. Прекращение этого маневра является ключевым испытанием для ЕС и трансатлантического альянса. Если Запад позволит Путину разделить себя, все начнет катиться под откос.

