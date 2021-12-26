«Маленькие и зажиточные вырвались в топ»: неожиданный рейтинг городов Беларуси 11 26.12.2021, 10:48

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Большой город — не значит самый лучший для жизни.

Как оказалось, это правило работает и на примере белорусских городов. «Центр новых идей» опубликовал новый рейтинг 40 городов Беларуси, который выглядит неожиданно: три областных центра сильно опустились в списке, а «маленькие и зажиточные» города наоборот вырвались в топ. The Village Беларусь обратил внимание на самые интересные результаты нового исследования.

В рейтинг вошли 40 городов Беларуси, в которых живет от 19 тысяч до 2 млн человек, то есть две трети беларуского населения, эти города — важные политически-экономические акторы. Меньшие города не попали в исследование, потому что, по мнению авторов, их роль в Беларуси невелика и будет уменьшаться.

Города оценивались в следующих измерениях:

демографическая устойчивость;

состояние экономики;

качество жизни;

общественно-политические практики;

туристическая привлекательность.

При оценке показателя демографической устойчивости использовались данные натурального прироста (за 2020 год Белстат не публиковал официальных данных) и продуктивный возраст жителей города. Тут среди лидеров молодой Жлобин и стремительно прирастающие Ивацевичи.

Для оценки качества жизни использовались показатели: уровень преступности, количество докторов, количество студентов. Тут среди лидеров Минск, Гродно, Новополоцк, Витебск.

Для оценки состояния экономики использовались данные по средним зарплатам, уровню безработицы (официальная статистика), доля собственных средств в бюджете города и доля привлеченных инвестиций. Самый богатый и одновременно главный донор — Минск, близость к столице существенно влияет на рейтинг городов по этому показателю.

Туристическая привлекательность города определялась количеством сдаваемого жилья, объектов питания, достопримечательностями, наличием англоязычной версии городского сайта. В этом показателе Минск уступил лидерство Бресту.

Что неожиданного и интересного выяснили эксперты

Чем дальше на восток — тем хуже.

Самые близкие к границе с ЕС города демонстрируют существенно высшую динамику развития. Наличие активных соседей заставляет даже заскорузлые в бюрократичности принятия решений местные власти шевелиться, заниматься многочисленными вопросами совершенствования родного города, не бояться перемен и не сторониться учиться у других. Гродно и Брест попали в тройку лидеров рейтинга, а Лида, Пинск, Кобрин, Слоним, Сморгонь и Ивацевичи расположились в ТОП-20. Чем дальше двигаться на восток страны, тем больше виден тренд на понижение в итоговой таблице.

Туристы как драйвер перемен.

Неожиданным фактором развития городов являются туристы. После появления коронавируса, санкций и прекращения активности аэропортов в западном направлении, а также в существующих общественно-политических обстоятельствах оценить по состоянию на 2021-й год ситуацию стало гораздо труднее. Но тренды последних лет, которые мы наблюдали при сборе статистики, свидетельствуют: развитие туризма и визиты иностранных гостей в наши города стимулируют к переменам не только городские администрации. Местный бизнес охотнее инвестирует в открытие новых увеселительных заведений, ресторанов и кафе. Местные власти активнее сотрудничали с общественным сообществом в Гродно, Бресте, Полоцке или Могилеве, чем в Бобруйске, Орше или Кричеве.

Большой город — не значит автоматически лучший.

Численное превосходство Гомеля или Могилева не ставит эти города на второе и третье места. Многие крупные города, как Бобруйск или Барановичи, четко отстают в развитии. А областные города не равны между собой — Гродно и Брест явно динамичнее и устойчивее Гомеля, Могилева и Витебска.

«Лидерами рейтинга, как и раньше, являются Минск, Гродно, Брест и Солигорск. Но этом году в топ-10 ворвался Дзержинск, Жодино переместилось сразу с 12-го на 5 место.

Гомель, Витебск и Могилев сильно продвинулись вниз в рейтинге», — сказал один из авторов исследования Евгений Меркис.

Как выглядит первая двадцатка городов в рейтинге

На последнем 40-м месте оказался Кричев.

Это суммарный рейтинг городов по всем показателям. Но если смотреть по отдельным категориям, то он выглядит иначе. Например, по критерию «демографическая устойчивость» на первом месте Жлобин, а Минск — только на 18-м. А первая пятерка городов по качеству жизни выглядит так: Минск, Гродно, Новополоцк, Витебск, Могилев. Рассмотреть все рейтинги подробно вы можете тут.

Восемь типов белорусских городов

Thinktanks.by приводит 8 типов беларуских городов, которые удалось выделить по итогам исследования. Об этом во время презентации рассказал директор «Центра новых идей».

Высшая лига

МИНСК, ГРОДНО, БРЕСТ

Тут, как и ожидалось, в лидерах Минск, наибольшее приближение к первому месту у Гродно. В демографическом отношении Гродно, как и Брест, занявший третье место, показывает хорошие результаты. Здесь хороший естественный рост и большое количество молодежи, низкий уровень преступности, большое количество врачей и студентов. Это дополняется высокими инвестиционными показателями.

Промышленные моногорода

СОЛИГОРСК, ЖОДИНО, НОВОПОЛОЦК, МОЗЫРЬ, ЖЛОБИН

Средний по размерам город с флагманоми индустрии — секрет этой группы. В Солигорске есть «Беларуськалий», в Жодино — БелАЗ, в Жлобине — БМЗ, а в Новополоцке и Мозыре — нефтепереработка. Это привлекает в города специалистов и молодые семьи. Жлобин — один из лидеров по естественному приросту, уступая только Ивацевичам, но этим городам нужно значительно улучшить качество жизни — тогда можно попасть и в «высшую лигу».

Областные центры, которые отстают

ГОМЕЛЬ, ВИТЕБСК, МОГИЛЕВ

Конечно, Гомель, Витебск и Могилев остаются привлекательными для многих беларусов. Это большие города с относительно большими рынками, возможностью найти работу. Но естественный прирост во всех трех городах отрицательный, особенно бросается в глаза разница между Витебском (-1.173 человека в год) и Брестом из «высшей лиги» (+736 человек). По инвестициям все три города отстают от западных «коллег» в полтора раза. Это отставание медленно увеличивается, и нет никаких факторов, которые могли бы изменить эту тенденцию.

Динамичные города-спутники

ДЗЕРЖИНСК, СМОЛЕВИЧИ

Маленькие, зажиточные и близкие к столице Дзержинск и Смолевичи показали неожиданно высокие результаты. Их главный козырь — это экономика. Количество инвестиций на тысячу населения в этих городах во много раз превышает соответствующие показатели даже лидеров рейтинга, обгоняет их и по средним зарплатам. Хорошая демографическая ситуация дает стимулы для развития. Но качество жизни и туристическая привлекательность этих городов все еще нуждаются в повышении.

Западные небольшие города

ЛИДА, ПИНСК, КОБРИН, СЛОНИМ, СМОРГОНЬ, ИВАЦЕВИЧИ

Плотную группу в первой двадцатке белорусских городов составляют малые города на западе страны с хорошей демографической ситуацией, хорошей экономикой и социально-политическими показателями. Туристические достопримечательности дают этим городам дополнительный импульс, а местные власти не скрывают своих решений от горожан.

Незолотая середина

ПОЛОЦК, СЛУЦК, БЕРЁЗА, МОЛОДЕЧНО, ЛУНИНЕЦ, ВИЛЕЙКА, ВОЛКОВЫСК, МАРЬИНА ГОРКА, ПОСТАВЫ

Среднюю группу составляют малые города, сбалансированные по всем параметрам. Конечно, они не являются драйверами региональной экономики, но при отсутствии крупных производств и объектов, представляющих интерес для туристов, демонстрируют не самый худший уровень качества жизни.

Промышленность, которая умирает

БОРИСОВ, БАРАНОВИЧИ, БОБРУЙСК

Бывшие города-магниты с хорошей экономикой и удобным географическим положением на пересечении основных магистралей страны заняли низкие места в рейтинге. Если средняя заработная плата в этих городах по-прежнему находится на уровне лучших в стране, то качество жизни серьезно проседает. Преступлений больше, врачей меньше, а то, что в Бобруйске до сих пор нет своего вуза, может только удивлять. Самым большим сюрпризом является крайне низкое расположение в рейтинге Борисова, которое должен был бы дополнять группу успешных городов вместе с Жодино, Дзержинском и Смолевичами.

Восточная бездна

ГОРКИ, РЕЧИЦА, КАЛИНКОВИЧИ, ОРША, СВЕТЛОГОРСК, РОГАЧЕВ, ОСИПОВИЧИ, КРИЧЕВ

В конце рейтинга оказались города на востоке. Это города с не самой лучшей демографией, качеством жизни и взаимодействием с властью. Туристы редко едут в Горки, Рогачев или Оршу, но не потому, что там не на что посмотреть. Хотя при этом в Светлогорске или Речице очень высокий уровень средней заработной платы, сопоставимый с городами первой десятки. Однако самым слабым местом этой группы городов является качество жизни. И если его не улучшить, эти города будут и дальше деградировать.

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