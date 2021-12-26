Все будет хорошо 3 Артем Черников

26.12.2021, 11:06

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Белорусы не сдаются — и это факт.

Давайте смотреть правде в глаза и мыслить позитивно. Белорусы не сдаются и это факт. В течении уже долгого времени наша борьба постоянно преобразуется и эволюционирует. В то время как режим находится в состоянии полной деградации. Лукашенко своими психическими поступками отбросил страну на много лет назад. Тут и миграционный кризис, и акт международного терроризма, и немыслимые для 21 века сроки, которые назначили прихлебатели очередным политзаключенным.

Но хотелось бы в светлый праздник Рождества напомнить всем белорусам про наши достижения этого года. Мы все вместе давали достойный отпор лукашистам.

Историй нашей солидарности тысячи. И все они показывают, насколько народ Беларуси сильно хочет жить в свободной демократической стране.

Лично для меня особым моментом 2021 года стало объявление стачки Сергеем Дылевским. В августе лидер Беларуского объединения рабочих объяви предзабостовочное положение в стране. И выдвинул 10 требований к режиму. Его видеообращение облетело всевозможные интернет-ресурсы, включая зарубежные СМИ. А руководство предприятий устроило «промо-кампанию», распиарив стачку среди всех рабочих. В цехах смеялись: «Ну, раз руководство запрещает забастовку, значит это что-то хорошее».

Начало забастовки сопровождалось огромным количеством писем и фотографий в соцсетях с хештегом #Ядома! К акции присоединились около миллиона человек, которые по различным причинам оставались дома. Креативность фотографий была, как всегда, на высшем уровне.

Даже звезды белорусского спорта поддержали забастовочное движение и призвали белорусов готовиться к страйку.

Свободные спортсмены SOS_BY и Фонд спортивной солидарности выступили с заявлением о том, почему так важно уйти в стачку всей стране.

А то, как поддержали страйк белорусы стран зарубежья, просто восхищает. Стук касок, который является символом забастовки, гремел в Варшаве, Берлине, Лондоне, Вильнюсе, Киеве и многих других городах.

Беларусы не забывают и про национальных героев. Так много людей поддерживают политзаключенных и пишут им письма, которые безусловно поддерживают их в нелегком положении. Тысячи писем были отправлены в беларусские тюрьмы. Возможно, поэтому наши герои на судах ведут себя более чем достойно. Николай Статкевич и Сергей Тихановский, несмотря на бесчеловечные условия содержания, продолжают верить в белорусов и не склоняют свои головы, а наоборот, находясь за решеткой, дают отпор незаконным судилищам и верят в то, что мы их скоро освободим.

Бесспорно, белорусский протест войдет в историю как один из самых новаторских в мире. Мы всегда подходим к делу творчески. Плакат ли это, песня, стих — что угодно в головах белорусов превращалось в протест. Этим мы и сильны. В то время как наши методы постоянно преображались, у режима оставался всегда только один вариант — силой заставить любить.

Но, к счастью, это вызывает только обратный эффект. Беларусы больше начинают любить свою культуру, подробнее изучать свою историю и еще сильнее ненавидеть диктатора.

В конце 2021 года белорусов вдохновил Анатолий Шелкович, который очень креативно, объяснил силовикам, почему ему нравится сочетание белого и красного цветов. Это сразу же вызвало бум среди белорусов разных возрастов. Ленты и истории инстаграма пополнились очередным флешмобом от белорусов — салат «Помидоры со сметаной». И уже традиционные марши белорусок приобрели новый атрибут — в прозрачной авоське помидоры и банка сметаны.

Сложные времена всегда заставляют мыслить нестандартно. Мы в 2020 маршировали под песню «Жыве Беларусь» от группы TOR BAND по главным улицам наших городов. Сейчас мы изменились, стали взрослее и мудрее. И когда наступит очередной момент истины, мы добьемся своего. Опыт, полученный нами за все это время, точно поможет достичь нам своей цели. Мы в любом случае победим. Все обязательно будет хорошо.

Жыве Беларусь!

Артем Черников, специально для телеграм-канала «Баста!»

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