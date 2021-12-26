Медики обнаружили «секретный» путь распространения COVID-19 26.12.2021, 11:16

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Неожиданные результаты были получены специалистами из Огайо.

Ученые из Университета штата Огайо обнаружили «секретный» способ распространения коронавируса. Об этом говорится на сайте учебного заведения, передает cursorinfo.co.il.

По словам врачей, SARS-CoV-2 научился избегать антител. Чтобы заразить организм, он сначала ограничивает выделение вирусных частиц, остается внутри клеточных стенок и распространяется между клетками.

«Это форма подпольной передачи. COVID-19 может эффективно распространяться от клетки к клетке, потому что иммунитет хозяина практически не блокирует его», — говорит вирусолог Шан-Лу Лю.

Врачи пришли к выводу, что когда вирус распространяется по клеткам, антитела становятся менее эффективными. Врачи также считают, что SARS-CoV-2, по сравнению с SARS-CoV, который вызвал вспышку атипичной пневмонии в 2003 году, может инициировать слияние с мембраной клетки-мишени. «Это более сильное слияние было связано с повышенной передачей вируса от клетки к клетке», — пояснили ученые.

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