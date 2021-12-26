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Стало известно, какие «сюрпризы» ждут белорусских абитуриентов на ЦТ-2022

  • 26.12.2021, 11:25
  • 4,470
Стало известно, какие «сюрпризы» ждут белорусских абитуриентов на ЦТ-2022

Тесты теперь будут выглядеть по-другому.

На сайте РИКЗ опубликовали спецификации тестов по разным предметам, которые ждут абитуриентов-2022. Теперь на ЦТ у ребят будет больше времени на решение заданий по математике и физике: с трех часов его увеличили до 3,5 часов. По данным Минобразования, нововведения вступят в силу уже на втором этапе РТ, регистрация на которое начнется с 27 декабря.

Структура тестов заметно изменилась еще в прошлом году, когда количество заданий и правильных ответов по некоторым предметам стало другим.

Журналисты zerkalo.io посмотрели, что ждет абитуриентов-2022 этим летом, и сделали для них «заметки на полях».

Содержание тестов по некоторым предметам тоже изменится. Например, пишет на своей странице в Facebook известный репетитор Евгений Ливянт, новые темы появятся в ЦТ по математике и физике.

— В ЦТ по математике вернулась очень большая и важная тема «Производные», которой не было на тестировании более 10 лет, — отмечает Евгений Ливянт. — А также небольшая тема «Бесконечно убывающие геометрические прогрессии». Ее не включали в в ЦТ более 5 лет.

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