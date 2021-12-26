Рабочий барановичской фабрики обматерил Таракана 16 26.12.2021, 11:35

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Смелого белоруса лукашисты решили судить прямо на предприятии, где он работает.

В Барановичах 20 декабря прошел выездной суд над 27-летним работником мебельной фабрики «Лагуна» Сергеем Карпеней, сообщает «Брестская весна».

Следствие утверждало, что 17 сентября 2020 Сергей «с целью нанесения вреда чести и достоинству Лукашенко» в телеграм-канале «Барановичи-97%» оставил сообщение с ненормативной лексикой. Мужчину осудили на два года «химии» и конфисковали его телефон в пользу государства.

А после заседания Вадим Карачун, гособвинитель по этому делу, еще и прочитал руководству и работникам фабрики лекцию о последствиях «противоправного поведения» в интернете.

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