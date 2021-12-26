закрыть
26 декабря 2021, воскресенье, 13:29
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Какой будет погода на Новый год в Беларуси

  • 26.12.2021, 11:52
  • 3,218
Какой будет погода на Новый год в Беларуси

Прогноз синоптиков на ближайшую неделю.

В последнюю неделю декабря белорусов ожидает по-настоящему зимняя погода — с минусовой температурой и снегом. Об этом в эфире ОНТ рассказал Дмитрий Рябов.

В понедельник будет без существенных осадков, лишь по северу пройдет небольшой кратковременный снег. На отдельных участках дорог ожидается гололедица. Ветер восточный умеренный. Минимальная температура воздуха ночью составит −7…−14℃, при прояснениях до −15…−17℃. Днем в понедельник −4…−6℃, во вторник −4…−9℃.

Не произойдет существенных изменений и в среду. Ночью без осадков, днем по западной половине снег. Отдельные участки дорог будут скользкими. Ночью и утром непродолжительные туманы. Видимость до полукилометра. Ветер западный умеренный. Ночью −7…−14℃, при прояснениях до -17℃. Днем −5…−9℃.

В начале второй половины недели погодные условия станут определять атмосферные фронты с Западной Европы. Их прохождение будет сопровождаться небольшим ослаблением морозов, плотными полями облачности, осадками различной интенсивности в виде снега. Ветер юго-западный умеренный, временами порывистый. Ночью −5…−10℃. В дневные часы в четверг −3…−8℃, в пятницу +2…-3℃.

В первые дни Нового года за ситуацию в атмосфере станет отвечать циклон с центром над северо-западом Европы. Он принесет облачную с прояснениями погоду. Повсеместно пройдет небольшой кратковременный снег. Ветер западный, северо-западный умеренный. Ночью −2…−6℃. Днем в субботу 0…+2℃, в воскресенье от 0℃ по юго-западу до -8℃ по северо-востоку.

Напомним, на 26 декабря из-за сильного ветра по северо-восточной половине республики объявлен оранжевый уровень опасности.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Все будет хорошо
Все будет хорошо Артем Черников
Время доброты
Время доброты Ирина Халип
Хор товарища Швондера
Хор товарища Швондера Владимир Халип
Есть договор
Есть договор Андрей Санников