Какой будет погода на Новый год в Беларуси 26.12.2021, 11:52

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Прогноз синоптиков на ближайшую неделю.

В последнюю неделю декабря белорусов ожидает по-настоящему зимняя погода — с минусовой температурой и снегом. Об этом в эфире ОНТ рассказал Дмитрий Рябов.

В понедельник будет без существенных осадков, лишь по северу пройдет небольшой кратковременный снег. На отдельных участках дорог ожидается гололедица. Ветер восточный умеренный. Минимальная температура воздуха ночью составит −7…−14℃, при прояснениях до −15…−17℃. Днем в понедельник −4…−6℃, во вторник −4…−9℃.

Не произойдет существенных изменений и в среду. Ночью без осадков, днем по западной половине снег. Отдельные участки дорог будут скользкими. Ночью и утром непродолжительные туманы. Видимость до полукилометра. Ветер западный умеренный. Ночью −7…−14℃, при прояснениях до -17℃. Днем −5…−9℃.

В начале второй половины недели погодные условия станут определять атмосферные фронты с Западной Европы. Их прохождение будет сопровождаться небольшим ослаблением морозов, плотными полями облачности, осадками различной интенсивности в виде снега. Ветер юго-западный умеренный, временами порывистый. Ночью −5…−10℃. В дневные часы в четверг −3…−8℃, в пятницу +2…-3℃.

В первые дни Нового года за ситуацию в атмосфере станет отвечать циклон с центром над северо-западом Европы. Он принесет облачную с прояснениями погоду. Повсеместно пройдет небольшой кратковременный снег. Ветер западный, северо-западный умеренный. Ночью −2…−6℃. Днем в субботу 0…+2℃, в воскресенье от 0℃ по юго-западу до -8℃ по северо-востоку.

Напомним, на 26 декабря из-за сильного ветра по северо-восточной половине республики объявлен оранжевый уровень опасности.

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