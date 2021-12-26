Ученые обнаружили в Альпах гору-маятник 26.12.2021, 11:58

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Вершина колеблется вперед, а затем назад через каждые две секунды.

В научном журнале Earth and Planetary Science Letters рассказывается о том, что вершина Маттерхорн, которая считается одной из наиболее высоких в Альпах, колеблется вперед, а затем назад через каждые две секунды. Именно такие результаты исследования получили некоторое время назад специалисты из Мюнхенского технического университета.

Маттерхорн располагается между Швейцарией и Италией. Вершина находится прямо на границе стран на высоте 4478 метров над уровнем моря. Когда происходило возбуждение на какой-то определенной частоте, все расположенные в данном регионе объекты начинали вибрировать. В результате специалисты заинтересовались тем, как же в этих ситуациях могут вести себя вершины гор. Для того, чтобы получить ответ на свой вопрос, эксперты установили сейсмометры. Оборудование расположилось у подножия горы, а также практически на самой ее вершине.

Как удалось установить, колебания горы происходят с севера на юг, а также с запада на восток. При этом была зафиксирована частота 0,42 Гц. Специалисты отметили, что колебания происходят в диапазоне начиная с нанометров и заканчивая микрометрами. При этом на вершине они 14 раз интенсивнее, чем у подножия горы.

Авторы исследования добавили, что на участках горы, которые подвергаются более сильному движению грунта вполне могут возникать в дальнейшем оползни, падать камни и разрушаться горные породы. Особенно опасной ситуация становится в том случае, если происходит землетрясение.

Ученые выяснили, что колебания горной вершины спровоцированы сейсмической активностью, которая вызвана событиями в Мировом океане, а также спровоцирована деятельностью человека и землетрясениями. Эксперты предположили, что точно так же могут колебаться и некоторые другие горы.

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