На Рождество мигранты забрасывали польских пограничников камнями и слепили их лазером

На Рождество мигранты забрасывали польских пограничников камнями и слепили их лазером4
- 26.12.2021, 12:05
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Границу штурмовали в районе Мельника.
Польская пограничная служба сообщает, что на католическое Рождество группа из 28 мигрантов забросала польских пограничников камнями и слепила их лазерами.
Попытка штурма границы произошла в районе погранзаставы Мельник.
Minionej doby tj.25.12 granicę🇵🇱🇧🇾próbowało nielegalnie przekroczyć 47 osób.— Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) December 26, 2021
Na odcinku #PSGMielnik grupa 28 osób siłowo forsowała granicę.W służby🇵🇱były rzucane kamienie, #funkcjonariuszeSG i #żołnierzeWP byli oślepiani laserami.#NaStraży #święta2021 pic.twitter.com/F4ZL2EFC07
Напомним, что 8 ноября режим Лукашенко устроил масштабную провокацию на польской границе. Тысячи мигрантов под контролем белорусских спецслужб штурмовали границу Польши. Польская сторона сообщает, что в следующих штурмах границы могут принять участие до 10 тысяч нелегалов.
15 ноября белорусские военные согнали нелегалов под конвоем из их лагеря на границе с Польшей к КПП «Брузги-Кузница».
16 ноября мигранты пошли на штурм польской границы.
После этого мигрантов разместили в логистическом центре «Брузги» на границе. Польская разведка сообщила, что белорусские силовики превратили центр «Брузги» в базу для атак мигрантов на Польшу.
26 ноября Лукашенко побывал в лагере мигрантов, чтобы поднять их на новый штурм польской границы.
1 декабря белорусские спецслужбы обстреляли польский приграничный город Тересполь. Обстрелом были уничтожены осветительные мачты на границе с Беларусью.