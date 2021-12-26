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На Рождество мигранты забрасывали польских пограничников камнями и слепили их лазером

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  • 26.12.2021, 12:05
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На Рождество мигранты забрасывали польских пограничников камнями и слепили их лазером

Границу штурмовали в районе Мельника.

Польская пограничная служба сообщает, что на католическое Рождество группа из 28 мигрантов забросала польских пограничников камнями и слепила их лазерами.

Попытка штурма границы произошла в районе погранзаставы Мельник.

Напомним, что 8 ноября режим Лукашенко устроил масштабную провокацию на польской границе. Тысячи мигрантов под контролем белорусских спецслужб штурмовали границу Польши. Польская сторона сообщает, что в следующих штурмах границы могут принять участие до 10 тысяч нелегалов.

15 ноября белорусские военные согнали нелегалов под конвоем из их лагеря на границе с Польшей к КПП «Брузги-Кузница».

16 ноября мигранты пошли на штурм польской границы.

После этого мигрантов разместили в логистическом центре «Брузги» на границе. Польская разведка сообщила, что белорусские силовики превратили центр «Брузги» в базу для атак мигрантов на Польшу.

26 ноября Лукашенко побывал в лагере мигрантов, чтобы поднять их на новый штурм польской границы.

1 декабря белорусские спецслужбы обстреляли польский приграничный город Тересполь. Обстрелом были уничтожены осветительные мачты на границе с Беларусью.

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