Как Росстат подвел Путина 5 Владислав Гирман, «Деловая столица»

26.12.2021, 12:16

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Всероссийская перепись населения завершилась громким и позорным пшиком.

Всероссийская перепись населения, которая проводилась в период с 15 октября по 14 ноября, в том числе в незаконно оккупированном Россией Крыму, завершилась громким и позорным пшиком.

Согласно опросу "Левада-Центра", в социологической мистификации Кремля в итоге поучаствовали лишь 57% граждан России (и не только) – 46% лично, данные по 11% предоставили родственники.

Цифры "Левада-Центра" оказались еще более удручающими для властей, нежели данные социологов, публикуемые до старта переписи. Так, SuperJob 5 октября выложил результаты исследования, согласно которым в переписи наотрез отказались участвовать 19% респондентов. В сухом остатке число россиян, проигнорировавших это действо, оказалось более чем вдвое выше – 42%.

Рекордсменом по бойкоту стала Москва, где с переписчиками согласилась пообщаться лишь четверть населения.

В чем же причина или причины?

Во-первых, это, конечно, же зашкаливающее недоверие маленького россиянина к властям. И это стабильная тенденция, ведь во время переписи 2010 г. россияне также неохотно шли на контакт с переписчиками.

Усилить же ее мог чрезмерный и подозрительный интерес властей к скромным персонам граждан, привыкших вынужденно выживать в России далеко не всегда законными и честными способами.

Организаторов и, естественно, заказчика (Кремль) интересует едва ли не все, вплоть до интимных подробностей: не только ФИО, возраст, но также место жительства (есть ли в доме туалет или он на улице), образование, знание языков; сожители.

Немудрено, что число "отказников" столь высоко. По данным "Левады" (соцконторы, не пельменей), 21% респондентов не видел смысла участвовать в этом фарсе.

И как выяснилось, и это во-вторых, вдвое больше россиян (49%) не участвовали в переписи, поскольку к ним попросту никто не пришел.

Возможно…возможно, гипотетическую нехватку работников для проведения переписи (а таковых всегда был дефицит – и сейчас, и в 2010 г.) Росстат надеялся перекрыть цифровым голосованием, что позволяло сэкономить около 30 млрд рублей.

Однако заполнить анкету на портале Госуслуг согласились лишь 20% россиян. Это катастрофически мало и свидетельствует о провале цифровой переписи как проекта. Не говоря уже об экономии средств. Хотя они, очевидно, были сэкономлены — просто не для государственной казны.

О том, что перепись продвигается очень туго, сообщалось еще в процессе. Затем показатели, как гордо рапортовал Росстат, выросли благодаря локдауну, который в России называют "нерабочими днями", чтобы снять с себя часть финансовой ответственности.

Однако на деле, по крайней мере если верить сообщению "Новой газеты" от 10 ноября, число граждан РФ, которые приняли участие в переписи, резко подскочило, поскольку переписчикам позволили записывать данные со слов соседей и консьержей.

Пусть 12 ноября замглавы Росстата Павел Смелов доложил о том, что в переписи приняли участие 99% граждан России, но опросы и экспертные оценки до переписи и после полностью опровергают оптимизм Росстата. Как и эффективность метода "испорченного телефона".

Не помогло ведомству и то, что в переписи, по сокращенной анкете, заставили также участвовать отнесенных к постоянному и временному населению иностранцам и трудовым мигрантам, прибывшим в Россию на срок менее 12 месяцев.

Статистический саботаж

Хотя средства были вложены немалые – 40 млрд рублей ($555 млн). На выходе же никакой полной картины, которую хотел видеть непосредственно сам Путин. Скорее всего, большая часть выделенных денег прошла процедуру классического распила.

Это традиция в России. Но в данном конкретном случае организаторы неверно оценили ситуацию. 14 декабря оптимист Смелов был уволен решением премьера Михаила Мишустина.

Кстати, летом, 3 июля, также попросили на выход с вещами из Росстата демографа Алексея Ракшу, который посмел публично сомневаться в правдивости статистики о количестве смертей от Covid-19.

Это очередное свидетельство того, насколько в Кремле трепетно относятся к вопросу демографии. Кризис налицо, что вызывает у Кремля серьезное беспокойство.

Путин во время своей вчерашней итоговой пресс-конференции очень много внимания уделил демографическому кризису, явно опираясь на свежие данные так называемой переписи, которые формально подтвердили миф о том, что в РФ по-прежнему и удивительно стабильно проживают 146 млн человек. Хотя эти 146 млн – они как 146% на выборах в Госдуму 2011 г. Просто фикция.

К примеру, избыточная смертность в России с апреля 2020 до середины декабря 2021 г. превысила 1 млн человек, согласно исследованию журналистов изданий "Холод" и "Медиазона". Официальные власти же упорно твердят о том, что избыточная смертность наоборот снизилась — на 14,7%.

И пока официальная статистика сражается за трупы, Путин констатирует, что в России беда с рождаемостью и размышляет о том, как бы исправить ситуацию. С учетом того, что экономические условия для скачка рождаемости правительство, в принципе, создать не может.

"Россия расхотела или разучилась рожать", — сетует Путин и снимает ответственность с власти, поскольку она и так старается помогать материально семьям.

Президент РФ грешит на современную бездуховную модель жизни, когда женщина хочет учиться и строить карьеру, а ребенком обзаводится лишь к 30 годам и о втором редко когда задумывается.

Путин агитирует россиян поставить "духовное" выше "материального", пусть без второго очень тяжело заполучить первое. Организм, а молодой в особенности, нуждается в ресурсах, которые приобретаются за деньги, которые в свою очередь нужно где-то заработать.

Но "радость отцовства и материнства, — говорит президент РФ, — выше материального благополучия на данный момент времени, должно постепенно, спокойно, без всякого навязывания извне внедряться в сознание наших людей".

Поэтому посыл очень прост: правительство делает достаточно для вашего благополучия, и даже если вам не хватает, рожайте и не думайте о карьере. Правда неизвестно, хватит ли у государства ресурсов на содержание детских домов, если россияне прислушаются и начнут плодиться, и не имея возможности обеспечить ребенка, затем будут вынуждены отдавать его в такие учреждения.

Это вопрос перспективы. Сейчас же Путину и его потенциальному преемнику нужен народ.

Причин тому масса: трудовые кадры, бойцы для ЧВК; налогоплательщики, учитывая, что под давлением санкций экономический потенциал РФ снижается. И, банально, не хотелось бы Кремлю, конечно, чтобы половину России постигла судьба северных покинутых городов, деревень и поселений. О какой империи и величии можно говорить, если сквозняк окнами хлопает в домах.

Владислав Гирман, «Деловая столица»

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