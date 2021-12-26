«Кирпичики делали своими руками» 26.12.2021, 12:24

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Как белорусы преобразили «голую» двушку за $10 тысяч по курсу.

Сайт onliner.by рассказал историю Юлии и Леонида. Как можно раньше переехать в свежепостроенную двухкомнатную квартиру семейную пару мотивировало радостное событие — ожидание ребенка. Без «косяков» со стороны строителей, увы, не обошлось, но зато к моменту появления малыша на свет серые бетонные стены превратились в уютное жилье.

— Наша история началась в апреле 2020 года, когда мы наконец получили такие желанные и долгожданные ключи. Помню, как радовались серым стенам. Это же наша собственная квартира! — рассказывает Юля. — С чего стартовать, сразу как-то не понимали. И чего хотим — тоже. Да и вкусы с мужем у нас совершенно разные. Но, конечно же, старались все обсуждать, искать компромиссы. Временами кому-то из нас приходилось уступать, ведь каждый должен приходить домой с удовольствием. Поэтому — что получилось, то получилось.

Начали ремонт в квартире, наверное, как и все — с электрики и сантехники. Электрикой муж занимался самостоятельно: переносил розетки и выключатели, наращивал их. К слову, за «пластик» отдали ориентировочно 155 рублей, автоматы на стиральную машинку и духовой шкаф обошлись еще в 50.

Сантехнические работы делали наемные специалисты: перенос полотенцесушителя, смесителей, выводы под подачу/слив воды для стиральной машины, а также установка ванной.

Далее была укладка плитки в ванной и туалете и, параллельно, шпатлевка и выравнивание стен. Шпатлевкой и выравниванием стен занимался муж, поэтому здесь только затраты на материалы и время супруга.

Мы изначально знали и понимали, что ремонт в санузле и кухне — удовольствие не из дешевых и обойдется в копеечку. Но решили не экономить, а сделать, как хотим. Плитку на стены в ванную и туалет выбирали очень долго (напомню, вкусы с мужем разные). Также большим потрясением для нас стало то, что все нужно было ждать. Доставки плитки мы ждали около месяца.

Укладка плитки осуществлялась наемным работником, и тут не обошлось без проблем. Облицовка заняла 1,5 месяца вместо обещанной недели, а с мозаикой он вообще не справился (все вышло криво и косо: где-то она выступала, а где-то была сильно утоплена). При этом все заранее оговаривалось: изначально была куплена плитка, а затем мы уже искали мастера, то есть человек сразу видел, за что брался.

Из-за многочисленных «косяков» нам пришлось с ним попрощаться. А так как найти другого плиточника на такой небольшой участок работы было невозможно, мужу пришлось самому снимать испорченную мозаику и заканчивать работу своими силами.

Больших средств на ремонт квартиры не было, поэтому продвигались по мере сил и возможностей. Казалось, что времени много, и в целом мы никуда не торопились, пока не узнали, что ждем малыша. Тут уже пришлось ускоряться и оперативно решать вопросы, о которых еще даже не думали.

Кухню делали на заказ. В салон пришли с картинкой того, что хотим. Выбрали модель с высокими шкафами типа «антресоль» и пеналом, фасады из крашеного МДФ. Ждали кухню около двух месяцев, но в очередной раз без проблем и задержек не обошлось.

Во время распаковки обнаружился поврежденный фасад, который был отправлен на фабрику для замены. Еще месяц ожидания и надежд, что кухня вот-вот будет закончена. Но не тут-то было… Новый фасад оказался другого оттенка и снова был отправлен на фабрику. По истечении еще одного месяца все наконец стало как надо.

Духовой шкаф, варочную панель (индукционную), холодильник выбрали отечественного производства. Кухонный стол купили на скидке, табуретки взяли и вовсе по 9 рублей за штуку (в планах их замена).

Насмотревшись роликов на YouTube, мы захотели сделать кирпичную стену своими руками. Вместе с мужем удалось все реализовать. По стоимости она обошлась нам ориентировочно в 35 рублей.

В гостиную, спальню и прихожую (частично) купили ламинат российского производства. Укладкой занимался муж.

С мамой поклеили все обои. Брали в основном простые однотонные (за исключением гостиной) и недорогие.

Затем заказали натяжные потолки. Это как раз одна из немногих вещей, которая делается быстро и без проблем. В качестве освещения во всей квартире использовали точечные светильники.

Главная задача, которая стояла перед нами, — въехать в свою квартиру к рождению малыша. Для нас было важным, чтобы были кухня, ванная, туалет и одна жилая комната. Поэтому в гостиную был заказан диван, письменный стол и стул для мужа, комод. Комод вроде бы как покупался для малыша, но так как первое время у нас не было ни одного шкафа, малышу приходилось минимально делиться им с нами. Переночевав несколько раз в зале, поняли, что шторы просто необходимы.

По проекту в прихожей у нас были две ниши, которые мы решили использовать под встроенный шкаф и гардеробную, чтобы не загружать пространство в гостиной и спальне. Подсобрав немного, заказали двери для шкафов-купе и их установку. Наполнение делали уже сами. Шкафы в общей сложности обошлись в 2550 рублей.

Двери взяли из экошпона, за них заплатили 1685 рублей. Установка стоила ориентировочно 300 рублей.

Полностью наш ремонт все еще не сделан, и потихоньку, в силу своих финансовых возможностей, мы его продолжаем. С уверенностью могу сказать: для себя я уже поняла, что нравится, чего хочется, а что хотелось бы переделать.

На сегодняшний день ремонт в нашей двушке обошелся в 26 787,60 рубля.

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