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В США сенаторы предложили Байдену действенные способы сдерживания Кремля

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  • 26.12.2021, 12:30
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В США сенаторы предложили Байдену действенные способы сдерживания Кремля

Cтратегия Вашингтона должна включать в себя как дипломатию, так и экономические и военные меры.

Американские сенаторы — республиканец Роб Портман и демократ Жанна Шахин, продемонстрировали двухпартийную поддержку Украины, опубликовав материал Украина стала на сторону Запада в 2014 году, теперь мы должны стать на сторону Украины на страницах The Washington Post.

«Семь лет назад, в ходе Революции Достоинства, народ Украины выступил против своих лидеров, поддерживавших Россию, и принял сознательное решение развернуться в сторону Запада. Украинцы выбрали свободное, демократическое и независимое будущее», — говорится в материале.

Американские сенаторы отмечают, что «сегодня это стремление к свободе выражено еще ярче». Они подчеркивают, что последние опросы показывают высокую поддержку украинцами, особенно молодежью, вступления в Европейский Союз и НАТО.

«И это несмотря на непрекращающиеся попытки России подорвать украинскую демократию с помощью дезинформации и военного устрашения, включая незаконную аннексию Крыма», — отмечают авторы статьи.

Они напомнили, что в 2014 году российские войска ворвались в украинские приграничные районы Донбасса под предлогом защиты русских и продолжают оказывать помощь воюющим там сепаратистам.

«Украина выстояла и проявила необычайную стойкость. Агрессивная позиция России, наоборот, в последнее время значительно усилилась: около 100 тысяч российских военнослужащих и 100 батальонных тактических групп, включая бронированные танки и артиллерию, сосредоточены на границе с Украиной. По сообщениям СМИ, Россия может вторгнуться в Украину уже в январе», — отмечается в материале.

«Москва хочет, чтобы мир поверил, что Россия просто пытается укрепить свои границы из-за угрозы, исходящей от Украины и НАТО. Но этот довод не имеет смысла. Военная позиция Украины всегда носила сугубо оборонительный характер. В отличие от России, Украина выполнила свои обязательства по Минским соглашениям между Россией, Украиной и ОБСЕ, которые должны были обеспечить прекращение огня на Донбассе. Россия, напротив, продемонстрировала намерение нарушить свои международные обязательства, потребовав от НАТО прекратить расширяться путем включения суверенных стран, желающих присоединиться», — пишут сенаторы Портман и Шахин.

В связи с этим американские законодатели предложили президенту США Джо Байдену действенные способы сдерживания Путина. По их мнению, стратегия Вашингтона должна включать в себя как дипломатию, так и экономические и военные меры.

«Администрация Байдена поставила дипломатию на передний план своих усилий по сдерживанию России. Однако эти усилия должны быть сопряжены с необходимыми экономическими и военными мерами, которые усилили бы дипломатический подход и предоставили ему большее доверие», — говорится в статье.

Сенаторы Шахин и Портман предложили четыре совета Байдену на фоне угрозы российского вторжения на территорию Украины:

США должны увеличить поставки оружия в Украину и предоставить противовоздушные, противотанковые и противокорабельные системы и средства ведения электронной войны, считают сенаторы. Они указывают, что более 2,5 млрд дол. оборонной помощи, которую США предоставили Украине с 2017 года, были направлены на защиту в конфликте на Донбассе, а не на защиту от масштабного российского вторжения.

Байден не должен призывать украинского президента Владимира Зеленского к уступкам вне Минского процесса. Байден должен потребовать от России отвести войска от границы перед последующими переговорами.

Сотрудничать с новым германским правительством, чтобы не допустить ввод в действие Северного потока-2.

США должны развивать международную коалицию с партнерами, четко понимающими угрозы нынешней ситуации.

«От того, как Запад отреагирует сейчас, зависит определение траектории американских отношений с Россией и Путиным на следующее десятилетие. Поддержка наших союзников во главе с Украиной поможет обеспечить свободную и стабильную Европу, отвечающую интересам народов демократических стран и союзников Америки во всем мире», — подытожили американские законодатели.

24 декабря президент Украины Владимир Зеленский провел видеопереговоры с группой американских сенаторов и конгрессменов от Демократической и Республиканской партий. На встрече обсуждалась дополнительная военная поддержка Украины и Северный поток-2.

19 декабря делегация Конгресса США посетила Киев, чтобы обсудить агрессивное наращивание войск РФ на территории Украины и услышать оценки представителей украинской власти и военного руководства.

Ранее группа из десяти сенаторов предоставила проект резолюции в поддержку Украины, в котором призывает увеличить поставки летального и нелетального оружия. Среди других инициатив, направленных на поддержку Украины, — предоставленный группой сенаторов-республиканцев проект закона о гарантиях независимости Украины путем усиления Закона об обороне.

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