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Политолог: «Наследство» Лукашенко уже начали делить

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  • 26.12.2021, 12:38
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Политолог: «Наследство» Лукашенко уже начали делить

Белорусская эпоха «больших продаж» все ближе.

Понятно и даже не вызывает сомнений, что когда режим Лукашенко падет, то очень быстро все, что имеет хоть какое-то отношение к белорусскому диктатору, сразу приобретет некую историческую ценность. Иначе говоря, весь белорусский авторитаризм разберут на сувениры, пишет в своем телеграм-канале российский политолог Андрей Суздальцев.

При этом, опыт других стран Центральной и Восточной Европы говорит о том, те, кто действительно имели доступ к ресурсам распадающейся власти, буквально за доли секунд с одной стороны становятся ярыми врагами уже практически свергнутого «незаменимого», а с другой стороны мгновенно проводят необходимы манипуляции, позволяющие им приватизировать те или иные активы. Так, к примеру, мы совершенно не удивимся, если в час Х выяснится, что реальный владелец, к примеру, АО «Беларуськалий» является некая крохотная фирма с Каймановых островов, у которой вдруг окажутся все акции предприятия.

Но радует то, что некоторые «допущенные к телу» спешат опередить всех и уже успели приватизировать не какой-то там никому не нужный МАЗ, а самого Лукашенко.

Вот, к примеру, пресс-служба правителя белорусского государства открыто торгует футболками с цитатами Лукашенко. Даже открыла магазин, буквально набитый цитатами основоположника лукашизма, что все-таки, на наш взгляд, не очень хорошо.

Дело в том, что обычно диктаторы издают Собрания сочинений от 20 до 100 томов (вот, к примеру, у автора этих строк в личной библиотеке есть полное собрание трудов Ким Ир Сена), а тут все Собрание сочинений заменили футболки и прочее нижнее белье. И что, это все идейное наследство, что оставит Лукашенко белорусскому народу? Трусы «Жесточайше»?

Но в любом случае можно поздравить пресс-службу, так как они уже умудрились не только приватизировать самого Лукашенко, но и успешно делают на нем деньги.

Белорусская эпоха «Больших продаж» все ближе…

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