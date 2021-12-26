Медики выяснили, кто чаще всего распространяет коронавирус 2 26.12.2021, 12:41

2,630

Все дело в объеме легких.

Ученые выяснили, что мужчины чаще распространяют коронавирус, чем женщины или дети. По крайней мере на общественных мероприятиях, связанных с исполнительным искусством.

Об этом сообщает CBS News.

Исследование было проведено экспертами из штата Колорадо, США. Как оказалось, на мероприятии мужчины выбросили куда больше аэрозольных частиц, чем женщины или дети. Поэтому вирусного материала в воздух могло попасть гораздо больше. Всего ученые наблюдали за 75 участниками.

По словам экспертов, все дело в том, что у мужчин больший объем легких.

Как рассказал профессор машиностроения в Университете штата Колорадо Джон Волкенс, взрослые вообще выделяют больше аэрозольных частиц, чем дети.

Особенно много аэрозолей распространяют люди, которые много говорят или громко поют.

В целом ученые подтвердили тезис о том, что закрытие помещения, где люди много разговаривают, являются местами с большей распространяемостью коронавируса.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».