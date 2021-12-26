Белорусы массово не заплатили новый налог для автовладельцев 2 26.12.2021, 12:43

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Что теперь будет?

С 1 января 2021 года вместо госпошлины, которую автовладельцы платили перед техосмотром, ввели республиканский транспортный налог. Уплатить его было необходимо до 15 декабря, но многие автовладельцы этого не сделали, сообщает ostrovets.by.

По словам начальника инспекции по налогам и сборам по Островецкому району Елены Пилецкой, только в Островецком районе налог не заплатили 700 человек. Она рассказала, как отреагирует налоговая.

«В этом году никого за просрочку сроков платежа налога наказывать не будем — но его все же придется оплатить. В следующем году будут применяться меры административной ответственности», — рассказала начальник инспекции.

Чтобы истребовать платеж, налоговая может использовать разные методы — от подключения отдела принудительного исполнения и начисления пени до ограничения выезда из страны и права на вождение.

Извещение на оплату транспортного налога приходит в личный кабинет налогоплательщика. В этом году нужно сделать только авансовый платеж — 1 базовая величина или 29 рублей.

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