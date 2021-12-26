В Беларуси начались «гонки цен» на подержанные авто 26.12.2021, 13:20

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В чем причина?

В 2021 году новые автомобили в Беларуси продаются хуже, чем в предыдущие годы. Во многом причина этого явления кроется в пандемии и ее последствиях, отразившихся на мировом автопроме в разных ипостасях.

Эти же факторы повлияли и на рынок подержанных авто. А если учитывать, что именно с бэушными «железными конями» в стране совершается подавляющее большинство сделок купли-продажи, то для белорусов они становятся гораздо очевиднее.

В одной связке

Рынок автомашин с пробегом неразрывно связан с рынком новых авто. Нехватка микрочипов, вызвавшая дефицит новых моделей во всем мире, а также неостанавливающийся рост цен на новые авто оказывают мощное влияние на рынок машин с пробегом.

В 2020 году из-за пандемии COVID-19 мировой объем продаж легковых авто обвалился сразу на 15,9 %. В 2021-м поначалу наблюдался уверенный рост, измеряемый десятками процентов, но во втором полугодии ситуация развернулась, и по итогам десяти месяцев рост составил лишь 8,5 %. Казалось бы, неплохой результат, но если учесть, что в сентябре мировой авторынок упал на 20,3 %, а в октябре — на 16,9 % (год к году), то ситуация видится иначе.

Еще хуже дела в Европе. В октябре продажи легковых автомобилей рухнули на 29,3 % и составили 798 693 машины — худший результат за октябрь в истории европейского авторынка за десятилетия. Что важно, отрицательная динамика наблюдается четвертый месяц подряд, а по итогам десяти месяцев продажи выросли всего на 2,7 % по сравнению с провальным 2020 годом.

А что происходит с вторичным рынком машин, в частности в Беларуси?

«Из-за невозможности купить новое авто или из-за роста цен часть покупателей переориентировалась на рынок б/у машин. Цены на подержанные авто растут что у нас, что в РФ, ЕС, США. В большей степени это связано с перебоями в поставках комплектующих для производства новых автомобилей, снижением их выпуска, дефицитом и подорожанием», — пояснил газете «Белорусы и рынок» эксперт авторынка Беларуси Иван Кришкевич.

Его поддержал бывший председатель правления Белорусской автомобильной ассоциации (БАА), а ныне генеральный директор «Актив-лизинга» Сергей Михневич: «Спрос на хорошего качества машины с пробегом всегда был устойчив, а сегодня он еще более обострен. За этот год цены на вторичном рынке поднялись на 15–20 %, думаю, в основном в связи с тем, что есть некоторые проблемы с ввозом. Поэтому люди не расстаются со своими машинами и хотели бы их «обновить». В итоге на рынке подержанных авто существует дефицит, который толкает цены вверх. Все, кто работает в этом сегменте, на сегодня имеют минимальные складские запасы — практически все распродано, поэтому и зафиксировалось такое довольно необычное для белорусского авторынка положение».

Цена растет

Что любопытно, цены на подержанные авто растут даже увереннее, чем на новые. Причем по всему миру. В той же России (по данным трех крупнейших агрегаторов) они подскочили на 15–25 %. Но не все так однозначно. По словам Ивана Кришкевича, в РФ существует порочная практика, заметно влияющая на конечную цену новых машин. И хотя наш авторынок в последние годы идет в фарватере российского (львиная доля продаваемых у нас авто — российской сборки), в Беларуси цены что новых, что машин с пробегом, по ощущениям, выросли не так сильно, как в России. «Наши дилеры не практикуют «добровольно-принудительного» навешивания различных дополнительных опций, которые существенно, едва ли не до 50 %, увеличивают стоимость машины. И значение имеет реальная цена продажи, а не указанная в прайс-листах», — отметил он.

«Не думаю, что следует говорить о том, что белорусские автодилеры как-то спекулируют на дефиците новых авто, это скорее характерно для российского рынка. Там просто не дают традиционных для конца года скидок, не проводят распродажи, акции, что тоже сказывается на ценах и автоматом тянет за собой цены вторичного рынка. Ведь в случае обмена старой машины на новую важна не только конечная цена, но и размер доплаты», — рассказал Сергей Михневич.

Статистика по новым авто известна: их в последние годы продавалось 50–60 тысяч. А сколько же в стране реализуется автомобилей с пробегом? «Однозначно сказать трудно, так как данные по ввозу Государственный таможенный комитет (ГТК) никогда не приводит. Но однажды я услышал из уст министра внутренних дел, а было это в 2018 году, любопытную цифру: за год в стране ставилось и снималось с учета в ГАИ 500–600 тысяч автомобилей. Понятно, что есть перерегистрации, перепродажи, но в БАА мы всегда ориентировались на эти цифры», — пояснил Сергей Михневич.

Что же будет со спросом и ценами в ближайшее время? Можно ли будет привезенную из России лет пять назад новую машину продать дороже, чем купил, и без доплаты приобрести «свежую», классом выше, ввезенную по 140-му указу?

«Сегодня есть определенный дефицит хороших б/у машин, и если они выставляются по адекватной цене, то уходят очень быстро. Что примечательно, сейчас некоторые из тех, кто приобретал подержанные авто для себя, на фоне скачка цен решили продать их и оперативно пригнать еще одну машину, «за недорого». Как это у них получится, не берусь судить, ведь цены и в Европе, и в США заметно поднялись — на 20–25 %.

Наш рынок будет «догонять» российский. К тому же дефицит комплектующих никуда не делся, как и рост цен на них, следовательно, в 2022 году новые машины будут дорожать (новая линейка и так всегда обходится дороже) в ускоренном темпе. Значит, будут дорожать и подержанные авто, и поддерживать этот рост будет еще и отложенный спрос, и дефицит на рынке. Пока эти причины никуда не денутся, цены на подержанные авто будут расти», — уверен Иван Кришкевич.

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