«Нахождение оккупанта на украинской земле будет для него абсолютным адом» 14 26.12.2021, 13:27

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Украинцы сделают невозможным любой сценарий захвата страны.

Экс-министр обороны Украины, председатель правления Центра оборонных стратегий Андрей Загороднюк считает, что народ Украины способен «сгенерировать такое количество поддержки внутри страны, которое практически сделает невозможным любой успешный сценарий по ее захвату».

Об этом Загороднюк сказал в интервью «Радио Свобода».

«Мы защищаем свою страну. Мы понимаем, что мы имеем дело с экзистенциальной угрозой для Украины, угрозой ее существованию. Поэтому мы трезво оцениваем ситуацию. Мы уверены, что у нас есть возможности сделать пребывание любого оккупанта на нашей земле абсолютным адом, сделать так, чтобы уже никто и никогда не захотел сюда заходить», — считает аналитик безопасности.

Андрей Загороднюк напомнил, что все социологические исследования показывают, что большинство граждан Украины «не мыслят, не видят себя под Российской Федерацией».

«Огромное количество людей готовы брать оружие в руки или каким-либо иным образом помогать армии или движению сопротивления и территориальной обороне, чтобы удержать Украину. То есть их абсолютно здесь не ждет скорая победоносная война, а потому и логической причины начинать войну для них нет», — сказал бывший министр обороны.

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Также он выразил уверенность в готовности Вооруженных сил Украины дать отпор агрессору.

«Психологическое состояние ВСУ абсолютно нормальное. Они готовы к защите страны. Здесь не нужно даже думать о другом», — утверждает Загороднюк.

В то же время, министр обороны Украины в 2019—2020 годах подчеркнул, что есть проблемы, которые необходимо решить, в частности, в противовоздушной обороне, тактической авиации и корабельном составе ВМС.

Россия с начала ноября стягивает войска к украинским границам. По данным Минобороны Украины и западных СМИ, Россия сконцентрировала около 100 тысяч войск и наступательное вооружение вблизи границ Украины и на временно оккупированных территориях.

По данным спутниковых снимков, российское военное наращивание на украинских границах продолжается. В ГУР Минобороны сообщали, что накопление российских войск будет продолжаться и выйдет на пик в конце января 2022 года.

Западные СМИ сообщали, что российское вторжение в Украину может быть осуществлено в начале 2022 года, к этому будут привлечены до 175 тыс. военнослужащих РФ.

В российском руководстве избегают комментирования информации о возможном вторжении, заявляя, что перекидывание войск — это внутреннее дело РФ. При этом в Кремле заявляют о возможных провокациях со стороны Украины и якобы планах Киева вернуть оккупированные территории военным путем.

Ситуация вблизи восточной украинской границы вызывает обеспокоенность среди чиновников США и стран Европы. Западные лидеры проводят встречи на разных уровнях и обсуждают возможные способы противодействия российской агрессии.

И хотя Кремль отрицает, что готовит новое вторжение в Украину, президент РФ Владимир Путин одновременно требует от США гарантировать безопасность и выдвигает ряд требований, среди которых не предоставлять Украине членство в НАТО и остановить расширение Альянса на восток, а также прекратить поставки оружия в Украину. вывести контингент военных советников и инструкторов и не участвовать в учениях на украинских территориях.

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