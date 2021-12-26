Декабрь принес трещину в отношения синепалого с Кремлем 1 26.12.2021, 13:36

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Открывается окно возможностей для тех, кто хочет сменить поехавшего крышей самозванца.

Пресс-конференция Путина применительно к Беларуси ограничилась одной фразой - «сложный переговорщик», что вкупе с предыдущими пассажами на тему газового транзита означает одно - неадекватный персонаж, пишет телеграм-канал «Ник и Майк».

А это означает, что цирк с конституцией в Москве прочитали правильно. Нет желания торговаться: вот такой вариант стоит 3,5 млрд, а вот такой - 7 млрд. Тем более, что от волеизъявления народа в случае «референдума» от синепалого не зависит ничего. И можно «заплатить» за вариант, который стоит 7 млрд., а в итоге получить то, что есть сейчас, и цена которому ровно 0. Ну, не поддержит народ руками Карпенко никакие изменения, и все тут.

В Минске рассчитывали на начало торга, но просчитались.

Поэтому двусторонний визит в Россию до конца года, где можно клянчить деньги, под большим вопросом и ответ на него скорее отрицательный. Остается лишь саммит СНГ в Санкт-Петербурге, но это больше про Новый год, чем про финансы.

Новость о назначении Бориса Грызлова послом России в Беларуси из той же серии. Это было сделано демонстративно до получения согласия синепалого. Синепалый картинно обиделся и ответил через экран телевизора: никаких досрочных выборов и устами посла в Украине «распризнал» Крым. Очень прозрачный намек на то, что если не будет денег, то и слово, которому грош цена, можно забрать назад.

Нужны деньги, но в Кремле не принимают. Нужно объявлять референдум, но до конца непонятно, что на него выносить, так как в Кремле не приняли. Нужно реагировать на Грызлова, но повода для радости нет, а возмущаться открыто - себе дороже.

Декабрь принес трещину в отношения синепалого с Кремлем. В январе эта трещина (она же - окно возможностей) может быть использована альтернативой окончательно поехавшему крышей деду.

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