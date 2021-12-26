Британский фрегат взял под контроль подводные лодки РФ в Северном море

Британский фрегат взял под контроль подводные лодки РФ в Северном море2
- 26.12.2021, 13:46
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Корабль HMS Westminster находится в «очень высокой степени готовности».
Британский фрегат HMS Westminster отслеживает в Северном море корабли и подводные лодки Северного флота ВМФ России, которые должны вернуться на военно-морскую базу в Североморске. Об этом сообщает британская газета The Telegraph, (перевод — УНН).
По данным газеты, HMS Westminster в настоящее время находится в «очень высокой степени готовности» на Шетландских островах.
«Фрегат типа 23 готов отслеживать любые российские корабли и подводные лодки, возвращающиеся домой на православное Рождество 7 января 2022 года», — говорится в тексте статьи.
Российские военно-морские силы должны направляться на главную административную базу Северного флота в Североморске, расположенную на побережье Баренцева моря, пишет газета.
The Telegraph отмечает, что HMS Westminster был спущен на воду в 1992 году. В 2014 году его модернизировали, теперь фрегат имеет ракетную систему класса «земля-воздух» Sea Ceptor.