Вызов султану Владислав Гирман, «Деловая столица»

26.12.2021, 13:58

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Зачем Кремлю конфликт Кадырова с Эрдоганом?

10 декабря власти Турции очень тонко протроллили главу Чечни Рамзана Кадырова, а вместе с ним и режим Владимира Путина. При активнейшей поддержке чеченской диаспоры в пригороде Стамбула – городе Керфез — был открыт парк имени Джохара Дудаева, лидера освободительного движения и первого президента Чеченской Республики Ичкерия. В России его именуют сепаратистом и террористом.

Спецслужбы РФ по приказу Бориса Ельцина убили Дудаева в 1996 г. Вскоре после этого завершилась Первая Чеченская война и началось восхождение к власти Ахмата Кадырова, который прекратил борьбу с россиянами и стал вассалом Кремля. После его гибели в результате покушения Кремль передал власть в республике сыну Ахмата Рамзану.

Дудаев и то, что он олицетворял – борьбу чеченцев за независимость – стали мощным триггером для Кадырова, который как лидер Чечни состоялся сугубо благодаря поддержке Кремля, в том числе финансовой.

Немудрено, что на открытие парка имени Дудаева, которого на церемонии назвали "символом борьбы за свободу", глава Чечни отреагировал довольно болезненно.

В своем Telegram-канале Кадыров обвинил Анкару в том, что та покрывает "террористов" и потребовал от турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана "определиться": или он поддерживает "террористов", т.е. чеченских диссидентов (если перевести с кремлевского наречия); или выстраивает "прозрачные и честные" отношения с Москвой.

На этом он не остановился и пригрозил Эрдогану зеркальными мерами – почтить в Грозном память основателя признанной в Турции террористической организацией Рабочей партии Курдистана Абдуллы Оджалана, отбывающего пожизненное заключение.

Не забыл Кадыров прикрыться своими покровителями в Москве, призвав МВД и МИД России принять некие "упреждающие" дипломатические меры. Какие меры, он не уточнил, равно как и того, какое отношение к дипломатии имеет российское МВД.

Однако в Кремле его услышали, будто только этого и ждали.

Спикер МИД РФ Мария Захарова уже осудила открытие в Турции парка имени Дудаева. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков в свою очередь реакцию Кадырова назвал "эмоциональной, но объяснимой".

Эрдоган вызов принял

На самом же деле война Эрдогана и Кадырова началась не 10 декабря, а значительно раньше. Когда Кремль, хотя возможно это была личная инициатива Кадырова, решил, что может творить в Турции то же, что и в Европе, в частности, в Германии или Великобритании – покушаться на жизнь неугодных власти лиц.

В частности, в октябре в Турцию прибыла группа киллеров, возглавляемая Бисланом Расаевым, которая была задержана турецкими силовиками. Как сообщила после Национальная разведывательная организация Турции (MIT), они готовили покушение на чеченского оппозиционера, полевого командира Абдулхакима. И приказ наемникам, имеющим опыт убийства чеченских диссидентов в Европе (2004 г.) отдал депутат Госдумы, советник Кадырова Адам Делимханов.

Тогда в Кремле решили отмолчаться. Но Эрдоган определенно не забыл о нанесенном ему оскорблению, ведь, по сути, представитель российской власти приказал не только вмешаться во внутренние дела Турции, но организовал покушение на ее территории.

Блокада

Открытие парка имени Дудаева – это ответ президента Турции. Контратака на Кадырова, без ведома которого, скорее всего, такие операции не могли бы состояться.

И, вероятно, не только без его ведома.

В данном случае важен один момент: парк был открыт две недели назад, но Кадыров почему-то гневно отрефлексировал лишь сейчас, хотя глава Чечни известен своими импульсивностью и эмоциональностью.

Однако по прошествии двух недель его реакция уж никак не похожа на "эмоциональную", как выразился Песков. Нет, здесь явно есть трезвый расчет и план.

Ведь вся эта конфронтация между Кадыровым и Эрдоганам определенно выгодна Кремлю. По двум причинам.

Первая: когда Анкара отреагирует на выпад Кадырова, тот сразу обратится за поддержкой в Москву. Уже, в принципе, это сделал. Поддержка стоит дорого, учитывая, от кого Путину нужно защитить своего пехотинца. И потому Кадыров в непростые для режима времена подпадает в еще большую зависимость от него.

Вторая причина более масштабная. Москве очень важно приостановить распространение влияния Турции в регионе, где Анкара после победы союзного Азербайджана над Арменией заметно укрепила свои позиции и получила возможность благодаря своим неоосманизму и неоселджукизму продвигаться дальше на восток – в Центральную Азию.

Кремль пытается навязать Эрдогану как номинанту на статус лидера мусульманского мира политический и мировоззренческий конфликт с Рамзаном Кадыровым, под эгидой которого может сформироваться своя группа поддержки среди мусульман.

Конфликт дает Москве передышку, которую можно использовать для поиска решений проблемы с продвижением Турции на восток и возможностей ограничения ее влияния в Центральной Азии и на Кавказе.

Стоит заметить, что противостояние Баку и Еревана с окончанием 44-дневной войны не завершилось, поскольку Армения так и не выполнила свои обязательства в рамках соглашений, подписанных после войны. Турция и Азербайджан так и не получили от нее транзитный коридор в азербайджанский анклав Нахчыван, который также прочно связал бы Анкару и Баку.

Известный специалист по Евразии, бывший сотрудник ЦРУ и Госдепа Пол Гобл в своей статье для Jamestown Foundation вполне справедливо заметил, что между Арменией и Азербайджаном вскоре разразится новая война.

Важно: Новая война на Кавказе. Как Россию выдавливают с Каспия

Чего Россия не хочет. Но, с другой стороны, растущее присутствие в регионе Турции представляет прямую угрозу интересам России и ее влиянию, ведь турки получают возможность лишить РФ статуса гегемона в Каспийском море. И в первую очередь благодаря нерешительности ситуативного союзника России – Ирана, который все никак не ратифицирует конвенцию о делимитации 2018 г., разделяющую море между пятью странами и запрещающую появление там иностранных кораблей.

Путину нужно выиграть время, чтобы подогнать Иран и закрыть Каспий для Турции, а также сдержать ее геополитическое шествие в "мягкое подбрюшье" России – в Центральную Азию.

Владислав Гирман, «Деловая столица»

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