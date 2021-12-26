Перемены «под елочку»: что ждет белорусов с Нового года 26.12.2021, 14:06

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Изменения наступят уже 1 января.

Журналисты «АиФ» посмотрели, каких изменений ожидать белорусам в январе.

ШТРАФЫ И ПОШЛИНЫ

С 1 января предварительно запланировано увеличение размера базовой величины с 29 до 31 руб. Это следует из проекта изменений в Налоговый кодекс. Сегодня базовая величина влияет на количественные показатели более чем 200 нормативных актов. Проще говоря, она применяется для удобства расчета некоторых видов штрафов, налогов, госпошлин и выплат населению. В последние годы базовая величина меняется один раз в 12 месяцев – с 1 января и, как правило, на 1,5-2 руб.

При увеличении базовой величины пропорционально меняется пошлина за выдачу нового паспорта, пожениться или развестись станет немного дороже, вырастут штрафы за безбилетный проезд в транспорте, нецензурную брань или распитие спиртных напитков в общественных местах, курение в запрещенных местах. Изменятся штрафы за превышение скорости, неправильную парковку, вождение машины без техосмотра и т. д.

Базовая величина также применяется в сфере трудовых отношений. Поэтому в связи с ее изменением вырастут некоторые виды премий, стипендий, материальная и денежная помощь отдельным категориям граждан и другие выплаты. К примеру, к базовой величине привязан размер пособия по безработице. Правда, его максимальный размер – всего две базовые величины (сейчас 58 руб., с января может увеличиться до 62 руб.).

СЕМЕЙНЫЙ КАПИТАЛ

С начала нового года в Беларуси меняются правила использования семейного капитала. В частности, будут учитываться в составе семьи усыновленные дети, которые являлись пасынками (падчерицами) усыновителя. Есть два момента – для получения семейного капитала усыновленные дети не могут быть третьими или последующими детьми, а также они не должны были учитываться при назначении капитала в составе другой семьи.

В документе также указано, что дети, рожденные вне брака, относятся к семье матери, если не было установлено иное. Если же брак был расторгнут, то дети относятся к семье того родителя, который утвержден соответствующими документами.

С нового года также расширены возможности досрочного использования средств семейного капитала. Его могут использовать супруг или супруга, не учитываемые при назначении семейного капитала, но состоящие в браке с родителем на момент обращения за досрочным использованием средств. Также важно, чтобы у супруга или супруги был с родителем общий ребенок.

Важное новшество – увеличен период для досрочного использования средств семейного капитала при получении членами семьи платных медицинских услуг. С 1 января 2022 года их можно расходовать в течение двух лет со дня подачи в местный исполнительный и распорядительный орган заявления о «разморозке» средств.

ПЕНСИОННЫЙ ВОЗРАСТ

С 1 января 2022 года в Беларуси вновь на полгода будет увеличен пенсионный возраст. Реформа, в рамках которой это произойдет, началась еще в 2017 году. Напомним, в 2016 году мужчины отправлялись на пенсию по достижении 60 лет, женщины – 55. В следующем, 2022 году белорусские женщины начнут уходить на пенсию в возрасте 58 лет, а мужчины – в 63 года. Это заключительный этап реформы по повышению пенсионного возраста, с 2023 года его увеличивать пока не планируют.

Также с начала 2022 года продолжится увеличение страхового стажа, необходимого для получения пенсии по возрасту. Страховой стаж – это количество лет, за которые поступали взносы за работника в ФСЗН. До 2014 года он составлял 5 лет, в 2014-м вырос до 10 лет, в 2015-м – до 15. Его же стали ежегодно повышать на шесть месяцев во время пенсионной реформы. К 2025 году он достигнет 20 лет. Если такого стажа не хватает, вместо пенсии по возрасту человек будет получать социальную пенсию, которая обычно намного ниже. Но есть и исключения (например, многодетные матери).

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