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Кардиологи назвали лучший вариант кофе для сердца и сосудов

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  • 26.12.2021, 14:18
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Кардиологи назвали лучший вариант кофе для сердца и сосудов

Напиток также оказывает позитивное влияние на головной мозг.

Кардиолог Анна Кореневич утверждает: пить кофе полезно даже тем, кто перенес инфаркт миокарда.

Врач рассказала о том, что употребление кофе не вредит сердцу и сосудам, «если человек употребляет его умеренно». Также привычка выпивать утром чашку ароматного напитка оказывает позитивное влияние на головной мозг – все это становится следствием позитивных изменений в сосудах, происходящих под влиянием компонентов кофе, пишет healthinfo.ua.

«Кофеин улучшает микроциркуляцию, снижает уровень воспаления в организме, которое лежит в основе атеросклероза. Напиток стимулирует мозговую активность, что особенно ценно с утра», - говорит Анна Кореневич.

Кардиолог добавила, что питье кофе не только не способствует инфаркту, но и препятствует развитию сердечной недостаточности – его риск снижается на 5%. Тем, кто перенес инфаркт полезно употреблять по одной или две чашки ежедневно.

Врач назвала лучший вид кофе с утра для сердца и сосудов: по словам Кореневич, это «черный кофе без сахара и молока – самый полезный вариант».

Добавление сахара, других сладких добавок, сливок делает напиток более калорийным и снижает его полезный потенциал.

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