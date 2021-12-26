Кардиологи назвали лучший вариант кофе для сердца и сосудов 1 26.12.2021, 14:18

3,952

Напиток также оказывает позитивное влияние на головной мозг.

Кардиолог Анна Кореневич утверждает: пить кофе полезно даже тем, кто перенес инфаркт миокарда.

Врач рассказала о том, что употребление кофе не вредит сердцу и сосудам, «если человек употребляет его умеренно». Также привычка выпивать утром чашку ароматного напитка оказывает позитивное влияние на головной мозг – все это становится следствием позитивных изменений в сосудах, происходящих под влиянием компонентов кофе, пишет healthinfo.ua.

«Кофеин улучшает микроциркуляцию, снижает уровень воспаления в организме, которое лежит в основе атеросклероза. Напиток стимулирует мозговую активность, что особенно ценно с утра», - говорит Анна Кореневич.

Кардиолог добавила, что питье кофе не только не способствует инфаркту, но и препятствует развитию сердечной недостаточности – его риск снижается на 5%. Тем, кто перенес инфаркт полезно употреблять по одной или две чашки ежедневно.

Врач назвала лучший вид кофе с утра для сердца и сосудов: по словам Кореневич, это «черный кофе без сахара и молока – самый полезный вариант».

Добавление сахара, других сладких добавок, сливок делает напиток более калорийным и снижает его полезный потенциал.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».