«Уверена, что буду классно стрелять»: как украинки становятся на воинский учет 3 26.12.2021, 14:24

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Фото: Shutterstock

Призывать женщин в Украине планируют только в случае военного положения.

В Украине вступил в силу приказ министерства обороны, согласно которому женщины разных профессий должны встать на учет в военкомат. Военнообязанными становятся представители 35 специальностей и сотен профессий, включая менеджеров, искусствоведов, журналистов, юристов, поваров, фармацевтов, музыкантов, сотрудников гостиниц и ресторанов. Фактически список охватывает все отрасли, в которых работают и мужчины, и женщины. На учет должны встать как руководители предприятий, так и специалисты.

Корреспондентка "Настоящего Времени", например, в случае полномасштабной войны может быть призвана в армию как пресс-офицер.

Приказ утвержден еще в октябре 2021 года, но известно о нем стало только сейчас. Спешить с походом в военкомат не нужно: это можно сделать до конца 2022 года. Тем же, кто не встанет на учет, грозит штраф.

"Это новое для государства, что мы берем такое количество женщин на военную службу, – комментирует военный комиссар Киевского областного территориального центра комплектования Валерий Куценко. – Но я хотел бы отметить, военный учет и военная служба – это разные вещи".

"Почти все попадают в этот перечень профессий, кроме преподавателей младших классов, монашек и танцовщиц в ночном клубе, – объясняет советница замминистра обороны Наталья Воронкова. – Поэтому все вместе берем паспорт, идентификационный код, свидетельство о браке, свидетельство о рождении детей и идем в военкомат".

Как украинки относятся к воинскому учету

Бывшая депутатка Верховной Рады Виктория Войцицкая в военкомат уже сходила: "Спросили, какое у меня образование. Я сказала, что у меня два высших образования: банковское дело и финансовое. Они сказали: о, нам как раз нужны финансисты. Будем рады вас видеть".

После собора документов и прохождения медкомиссии военкомат примет решение, ставить ли Викторию на учет. Процедура такая же, как у мужчин.

"Для меня это важно, потому что я прекрасно понимаю, что страна находится в состоянии войны, – продолжает Виктория. – Может так случиться, что будут нужны дополнительные руки".

Пригодными к армии в Украине могут быть признаны женщины от 18 до 60 лет. Теперь работодатель будет вынужден проверять документы о военном учете, в противном случае с 2023 года ему будет грозить штраф. О всеобщей мобилизации речи пока не идет.

Татьяна Осипович работает в сфере кино, по образованию – менеджер. Документы в военкомат собирать еще не начала, но говорит, сделает это в ближайшее время. Уклоняться не собирается.

"Я бы не хотела воевать на кухне, я бы хотела воевать по-настоящему, – говорит она. – Мы знаем, что у нас идет война. Много лет. У нас есть вот такой сосед. Почему бы меня за это время не научить, например, стрелять. Я уверена, что буду классно стрелять. Я не хочу готовить на кухне солдатам. Но я готова к каким-то серьезным делам. Я в течение дня могу пройти 30 километров свободно, пробежать 21 километр свободно. То есть у меня есть определенные скилы [умения], которые нужно использовать".

При этом Татьяна не верит, что власти действительно начнут массово призывать женщин на военную службу: "Уверена, что это сделают для галочки. Во-первых, сейчас будет длительная истерия. Сейчас все будут кричать, почему женщина должна воевать. Этот весь бред обязательно будет. Сейчас люди заработают еще на справках, начнут отмазываться".

"Современная армия не может функционировать без женщин". Что говорят бывшие военные

До недавнего времени на воинском учете в Украине должны были стоять лишь женщины-медики, а также окончившие военную кафедру или служившие по контракту. Таких более 10 тысяч. Среди них Юлия Микитенко. Сейчас она в резерве, с передовой на Донбассе вернулась после гибели мужа в 2018 году. В свои 23 дослужилась до командира разведки и не понаслышке знает, каково быть женщиной в армии.

"Страшно тяжело, – вспоминает Юлия. – У меня где-то месяц ушел после того, как я вступила в должность, на то, чтобы заработать авторитет. И показать, что женщина-командир – это тоже окей. Тут ничего такого нет. Иногда она даже эффективнее мужчины".

Юлия успокаивает: "Можно не паниковать, что завтра вас снимут с поезда и направят в Нацгвардию. Это минимальный пакет документов. Это делается для того, чтобы государство понимало свои возможности на случай полномасштабной войны. Список, который я видела, предусматривает работу в штабе в основном. То есть если женщина администратор в ресторане или отеле, это не означает, что ее поставят командовать взводом".

То, что для Украины в новинку, для Израиля уже давно норма: там женщины служат 24 месяца, мужчины – 30. "Современная армия в XXI веке не может функционировать без женщин, – говорит бывший офицер израильской армии и полиции, военный эксперт Сергей Мигдаль. – Женщины почти во всех странах, точно в западных, получают лучшие оценки и образование. Часто дают лучшие результаты. У них хорошее техническое образование. Поскольку в современной армии много техники, нужно, чтобы кто-то этим занимался".

Призывать женщин в Украине планируют только в случае военного положения, его еще ни разу не объявляли. В Минобороны утверждают, что с возможным вторжением России эта практика не связана: с ее помощью украинскую армию пытаются привести к стандартам НАТО по равноправию полов.

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