закрыть
26 декабря 2021, воскресенье, 14:58
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Скрепные коньки

  • Телеграм-канал «Серпом По»
  • 26.12.2021, 14:35
  • 1,560
Скрепные коньки

Фантазия у российского начальства пестрая, словно раскраска попугая.

На соборной площади главного храма вооруженных сил в Подмосковье зальют гигантский каток (пять с половиной тысяч квадратных метров) и приглашают всех желающих бесплатно покататься – коньки дадут.

Все удовольствия рядом: и помолиться, и танки посмотреть, и на коньки после этого встать вдохновленным от освященного милитаризма.

Даже горки какие-то обещают тюбинговые – длина самого большого спуска 60 метров.

А надо бы покруче зайти – создать из снега гигантские горы «Берлин» и «Крым». Навалить их из снежных пушек. Позвать аниматоров, чтобы делили пришедших на команды – «фашисты» и «наши» (для «Берлина»), «натовцы-укры» и «наши» (для «Крыма»). И устроить штурмы, установку флагов, пленение «врагов» и последующее победное катание на ледянках со вручением внизу медалей и орденов из шоколада. Да и салют по итогам не грех было бы давать. Петарды там, китайские, под ноги «фашистам» бросать…

Бах! Берегись НАТО!

Телеграм-канал «Серпом По»

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Все будет хорошо
Все будет хорошо Артем Черников
Время доброты
Время доброты Ирина Халип
Хор товарища Швондера
Хор товарища Швондера Владимир Халип
Есть договор
Есть договор Андрей Санников