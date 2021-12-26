Скрепные коньки Телеграм-канал «Серпом По»

26.12.2021, 14:35

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Фантазия у российского начальства пестрая, словно раскраска попугая.

На соборной площади главного храма вооруженных сил в Подмосковье зальют гигантский каток (пять с половиной тысяч квадратных метров) и приглашают всех желающих бесплатно покататься – коньки дадут.

Все удовольствия рядом: и помолиться, и танки посмотреть, и на коньки после этого встать вдохновленным от освященного милитаризма.

Даже горки какие-то обещают тюбинговые – длина самого большого спуска 60 метров.

А надо бы покруче зайти – создать из снега гигантские горы «Берлин» и «Крым». Навалить их из снежных пушек. Позвать аниматоров, чтобы делили пришедших на команды – «фашисты» и «наши» (для «Берлина»), «натовцы-укры» и «наши» (для «Крыма»). И устроить штурмы, установку флагов, пленение «врагов» и последующее победное катание на ледянках со вручением внизу медалей и орденов из шоколада. Да и салют по итогам не грех было бы давать. Петарды там, китайские, под ноги «фашистам» бросать…

Бах! Берегись НАТО!

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