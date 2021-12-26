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В ЮАР умер лауреат Нобелевской премии мира Десмонд Туту

  • 26.12.2021, 14:42
В ЮАР умер лауреат Нобелевской премии мира Десмонд Туту

Темнокожий архиепископ получил награду за борьбу с апартеидом.

Первый темнокожий южноафриканский архиепископ и лауреат Нобелевской премии мира 1984 года Десмонд Туту скончался в Кейптауне на 91-ом году жизни. Об этом сообщается на сайте президента ЮАР Сирила Рамафоса.

Рамафос выразил свои соболезнования семье архиепископа, сотрудникам его фонда и другим Нобелевским лауреатам. Он добавил, что Туту был очень отзывчив по отношению к тем, кто пострадал от насилия и несправедливости при апартеиде, а также к угнетенным людям во всем мире.

«Кончина почетного архиепископа Десмонда Туту — еще одна глава скорби в прощании нашей нации с поколением выдающихся южноафриканцев, которые завещали нам освобожденную Южную Африку», — говорится в сообщении.

Президент ЮАР подчеркнул, что за время своей вдохновляющей, но непростой жизни Туту сумел преодолеть туберкулез и пережил жестокость режима апартеида. Рамафос назвал архиепископа «принципиальным и прагматичным лидером» и патриотом, который придал смысл библейскому пониманию того, что «вера без дел мертва».

Десмонд Туту родился в 1931 году недалеко от Йоханнесбурга. Его отец работал школьным учителем, а мать — поваром и уборщицей. Туту стал преподавателем вслед за отцом, но вскоре ему пришлось уволиться из-за политики апартеида, которая законодательно закрепляла неравенство между белым и темнокожим населением.

Он начал заниматься изучением теологии и в 1960 году стал англиканским священником. Спустя 24 года, в 1984 году он стал первым чернокожим епископом в ЮАР, а также возглавил Южно-африканский совет церквей и Всеафриканскую конференцию церквей. Туту публично выступал против политики апартеида.

В том же году архиепископ был удостоен Нобелевской премии мира за усилия в борьбе с сегрегацией в ЮАР.

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