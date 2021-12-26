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В Минске и Барановичах прошли акции против Путина и его вассала

  • 26.12.2021, 14:52
В Минске и Барановичах прошли акции против Путина и его вассала

Белорусы сожгли совместное фото двух диктаторов.

Плакаты с антипутинскими лозунгами появились в Минске и Барановичах.

Среди прочего, на плакатах есть лозунги «Нет оккупации Беларуси», «Нет интеграции с Россией», «Лукашенко, не втягивай страну в войну», сообщает «Радыё Свабода».

В Минске изображения были замечены в центре города, на проспекте Победителей, в частности возле Дворца спорта.

В Барановичах они были на площади Ленина и улице Ленина, а на улице Советской на здании ЗАГСа появилась карикатура на Владимира Путина и Александра Лукашенко.

Также возле местного кинотеатра «Звезда» неизвестные активисты демонстративно сожгли совместное фото Путина и Лукашенко.

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