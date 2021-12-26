В Минске и Барановичах прошли акции против Путина и его вассала
- 26.12.2021, 14:52
Белорусы сожгли совместное фото двух диктаторов.
Плакаты с антипутинскими лозунгами появились в Минске и Барановичах.
Среди прочего, на плакатах есть лозунги «Нет оккупации Беларуси», «Нет интеграции с Россией», «Лукашенко, не втягивай страну в войну», сообщает «Радыё Свабода».
В Минске изображения были замечены в центре города, на проспекте Победителей, в частности возле Дворца спорта.
В Барановичах они были на площади Ленина и улице Ленина, а на улице Советской на здании ЗАГСа появилась карикатура на Владимира Путина и Александра Лукашенко.
Также возле местного кинотеатра «Звезда» неизвестные активисты демонстративно сожгли совместное фото Путина и Лукашенко.