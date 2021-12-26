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COVID-19: несколько новых теорий заговора, которые оказались ошибочными

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  • 26.12.2021, 14:58
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COVID-19: несколько новых теорий заговора, которые оказались ошибочными

Дезинформация частично распространялась через видеоролики в социальных сетях.

Теория заговора, которая распространилась с самого начала пандемии, заключается в том, что побочный эффект вакцины COVID-19 заставляет тела людей намагничиваться.

Об этом сообщает newsweek.com.

Эта дезинформация частично распространялась через видеоролики в социальных сетях, в которых люди, заявлявшие, что они были вакцинированы, приставляли к рукам металлические предметы, такие как монеты и магниты на холодильник, утверждая, что вакцина вызвала этот эффект.

Одна из версий теории утверждает, что к вакцинам был добавлен магнетизм, чтобы ее ингредиенты перемещались по телу. Эта теория заговора была широко опровергнута, не в последнюю очередь потому, что вакцины от COVID-19 не содержат металлов или каких-либо ингредиентов, которые могли бы создавать магнитное поле.

Еще одна теория заговора, связанная с COVID. Суть теории заключается в том, что сигналы мобильных телефонов 5G, посылаемые новыми вышками 5G, являются причиной пандемии COVID-19.

Теория утверждает, что башни могут вызывать COVID-19, подавляя иммунную систему или каким-то образом распространяя SARS-CoV-2 с помощью радиоволн. Как сообщила благотворительная организация Full Fact, занимающаяся проверкой фактов, ни одно из утверждений не подтверждено доказательствами, и, в любом случае, пандемия коронавируса затрагивает страны, у которых даже нет инфраструктуры 5G.

Американское онкологическое общество сообщило New York Times в 2019 году, что ему «не известно о каких-либо достоверных доказательствах связи шума от ветряных мельниц с раком».

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