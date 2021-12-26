31 декабря часть белорусских денег станет недействительными 1 26.12.2021, 15:03

10,884

Где их можно обменять?

31 декабря 2021 года завершается период обмена банкнот образца 2000 года, сообщает телеграм-канал «Баста!».

Банкноты номиналом 100, 500, 1 000, 5 000, 10 000, 20 000, 50 000, 100 000, 200 000 белорусских рублей образца 2000 года будут считаться недействительными.

Указанные номиналы банкнот можно обменять на банкноты и монеты образца 2009 года в кассах Национального банка без ограничений и без взимания вознаграждения.

Кассы Национального банка расположены в г. Минске по ул. Толстого, 6. Режим работы касс: понедельник – четверг с 9.00 до 16.00, пятница – с 9.00 до 15.00, суббота и воскресенье – выходные дни.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Баста» и создавайте историю свободной Беларуси.